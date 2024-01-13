Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu ve ne zaman yatacak? İşte 13 Ocak evde bakım maaşı yatan iller...
3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranıyla birlikte memur zammı şekillendi. 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak olan memur zammı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte yüzde 49.25 olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç olan vatandaşların bakımını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşı da memur zammıyla birlikte artış gösterdi. Her ayın 11 ile 15'i arasında gerçekleştirilen 5 bin 98 TL'lik evde bakım maaşına da yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. İşte 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Evde bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan hasta, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine her ay ödeniyor. Yüzde 49,25 oranındaki memur zammının açıklanmasının ardından evde bakım maaşı ödemelerine de zam yapıldı. 2023 yılının son döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım maaşı 7 bin 609 TL'ye yükseldi. İşte 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama sayfası...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.
Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için; Gelir kriterlerinin uygun olması, Bakıma muhtaçlık kriteri ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu şartlarının bulunması gerekiyor:
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.
Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.