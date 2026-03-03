Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Evde cevizli sucuk nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı cevizli sucuk tarifi

        Evde cevizli sucuk nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı cevizli sucuk tarifi

        Cevizli sucuk, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesiştiği bölgelerde yüzyıllardır yapılan geleneksel bir kışlık tatlıdır ve en güçlü üretim kültürü Gümüşhane, Artvin ve Erzincan çevresinde gelişmiştir. Bu yörelerde üzüm bağları ve ceviz ağaçlarının yaygın olması tarifin şekillenmesini sağlamıştır. Sonbaharda kaynatılan üzüm şırası un ve nişasta ile koyulaştırılır, ipe dizilen cevizler bu pelteye batırılarak kat kat kaplanır ve evlerin serin bölümlerinde haftalarca kurutulur. Bölgeden bölgeye şeker oranı, kat kalınlığı ve kurutma süresi değişse de temel yöntem korunur. Gümüşhane tarafında daha ince katlı, Artvin çevresinde yoğun üzüm aromalı, Erzincan'da ise daha dolgun yapılı örnekler öne çıkar. Peki, evde cevizli sucuk nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde cevizli sucuk nasıl yapılır?

        EVDE CEVİZLİ SUCUK TARİFİ

        Cevizli sucuk, Anadolu’da uzun yıllardır yapılan geleneksel bir kışlık tatlıdır. Üzüm şırası ile hazırlanan koyu kıvamlı peltenin ipe dizilmiş cevizlerin üzerine kat kat sarılmasıyla elde edilir. Doğru kıvam ve sabırlı kurutma süreci, lezzetin temelini oluşturur.

        Gerekli Malzemeler

        Ceviz kısmı için:

        • 1 kg bütün iç ceviz
        • Pamuklu ip
        • İğne

        Şıra ve kaplama kısmı için:

        • 2 litre doğal üzüm suyu ya da taze üzüm şırası
        • 1,5 su bardağı un
        • 1 su bardağı nişasta
        • Yarım su bardağı toz şeker
        • 1 çay kaşığı tarçın
        • Şeker miktarı üzümün tat oranına göre azaltılabilir.

        Evde cevizli sucuk yapmak sabır isteyen fakat malzemesi sade bir süreçtir. Doğru kıvam yakalandığında ortaya çıkan tat, hazır ürünlerle kıyaslanamaz. Üzüm şırası ile hazırlanan yoğun pelte, ipe dizilmiş cevizlerin üzerine kat kat kaplanır ve doğal ortamda kurutulur. Ev şartlarında da rahatlıkla hazırlanabilir.

        REKLAM

        Önce cevizler hazırlanır. Yaklaşık 1 kilogram bütün iç ceviz seçilir. Kırık ya da ufalanmış parçalar ayrılır. Cevizlerin mümkün olduğunca iri ve dolgun olması gerekir. Pamuklu ip 40 ila 50 santimetre uzunluğunda kesilir. İğne yardımıyla cevizler ortasından geçirilir. Her ceviz arasında çok boşluk bırakılmaz. Dizme işlemi bitince ipin iki ucu bağlanır. Bu şekilde birkaç sıra hazırlanır ve bir kenara alınır.

        Şıra karışımı için derin bir tencereye 2 litre doğal üzüm suyu konur. Orta ateşte ısıtılır. Ayrı bir kapta 1,5 su bardağı un ve 1 su bardağı nişasta az miktarda soğuk üzüm suyu ile açılır. Topak kalmaması gerekir. Karışım pürüzsüz hale geldiğinde yavaş yavaş tencereye eklenir. Tahta kaşıkla sürekli karıştırılır. Koyulaşma başladığında yarım su bardağı toz şeker ilave edilir. Üzüm çok tatlıysa şeker azaltılabilir. İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı tarçın eklenir.

        Karışım muhallebi yoğunluğuna geldiğinde ateş kısılır. Kaşıktan ağır ağır akması gerekir. Çok sıvı kalırsa cevizleri kaplamaz. Fazla yoğun olursa yüzey düzgün oluşmaz. Bu aşamada tencerenin dibi tutmaması adına karıştırma sürdürülür. Hazırlanan ceviz dizileri sıcak peltenin içine tamamen daldırılır. Her tarafının kaplandığından emin olunur. Ardından yukarı kaldırılır ve birkaç saniye bekletilir. Fazlalık süzülünce temiz bir askıya ya da oklavaya asılır. Altına tepsi yerleştirilir. Damlayan karışım tekrar tencereye dökülebilir.

        REKLAM

        İlk kat yaklaşık 6 ila 8 saat içinde kurur. Yüzeye parmak değdiğinde yapışmıyorsa ikinci kaplama yapılır. Aynı işlem iki ya da üç kez tekrarlanır. Kat sayısı arttıkça sucuk kalınlaşır. Her kat arasında beklemek gerekir. Acele edilirse dış yüzey bozulur. Kaplama bittikten sonra cevizli sucuklar güneş görmeyen, hava alan bir yerde asılı kalır. Direkt güneş çatlama yapar. Ortamın nemli olmaması gerekir. Yaklaşık 7 ila 10 gün sonra dış kısım ele yapışmaz hale gelir. İç bölümün tam oturması 2 ila 3 hafta sürebilir.

        Tamamen kuruyan sucuklar bez torbaya konabilir ya da streç filme sarılabilir. Serin ve kuru bir ortamda saklanır. Buzdolabı şart değildir. Kesildiğinde iç dokusu yumuşak ve esnek olmalıdır. Çok sert yapı fazla kuruma göstergesidir. Lezzeti belirleyen birkaç küçük nokta vardır. Şıranın kıvamı baştan doğru ayarlanmalıdır. Karıştırma ihmal edilmemelidir. Cevizlerin taze olması fark yaratır. Kat aralarında sabırlı davranmak düzgün bir yüzey sağlar.

        DOĞAL CEVİZLİ SUCUK PÜF NOKTALARI

        Doğal cevizli sucuk hazırlarken sonucu belirleyen en kritik unsur kullanılan malzemelerin kalitesi ve uygulama sırasındaki sabırdır. Üzüm suyu mutlaka katkısız olmalı, mümkünse taze sıkılmış şıra tercih edilmelidir; hazır üzüm suları çoğu zaman istenen yoğunluğu vermez. Un ve nişasta karışımı eklenirken mutlaka soğuk sıvıyla açılmalı, tencereye aktarım yavaş yapılmalı ve karıştırma hiç bırakılmamalıdır. Kıvam aşaması en hassas noktadır; kaşıktan ağır ağır akan, parlak yüzeyli bir yapı elde edilmelidir. Çok akışkan karışım cevizlere tutunmaz, fazla koyu pelte ise yüzeyde pütür oluşturur.

        Cevizlerin iri, taze ve acılaşmamış olması gerekir. Dizim sırasında cevizler arası boşluk bırakılmamalı, ip pamuklu seçilmelidir. İlk kaplama sonrası mutlaka beklenmeli, parmak değdiğinde yapışmayan bir yüzey oluşmadan ikinci kata geçilmemelidir. Kurutma alanı güneş görmemeli, hava dolaşımı olan bir yer olmalıdır; doğrudan sıcaklık yüzeyde çatlak yaratır. Ortam nemliyse sucuk geç kurur ve iç kısımda istenmeyen yumuşama oluşur. Katlar arasında sabırsız davranmak, aceleyle asmak ya da üst üste temas ettirmek şekli bozar. Kuruma süreci boyunca sucuklar birbirine değmemeli, altına mutlaka tepsi konmalıdır.

        Tam olgunlaşma sağlanmadan kesim yapılmamalıdır; ideal dokuda iç kısmı esnek, dış kabuğu ele yapışmayan yapı oluşur. Saklama aşamasında hava almayan poşet yerine bez torba ya da streç tercih edilmelidir. Serin ve kuru ortam lezzeti korur. Şeker miktarı üzümün doğal tat oranına göre ayarlanmalı, fazla şeker aromayı bastırır. Tarçın kullanılacaksa çok az eklenmelidir. Doğal cevizli sucukta aceleye yer yoktur; her aşama dengeli ilerlediğinde ortaya çıkan tat hem daha temiz olur hem de uzun süre bozulmadan kalır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesiyle yaşadığı evde boğazından bıçaklanmış halde bulunan kadın öldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde annesiyle yaşadığı apartman dairesinde boğazından bıçaklanmış halde bulunan Gül Dağ, hayatını kaybetti. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret