Evde maaşı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Şubat ayı zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Evde maaşı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Şubat ayı zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım aylığının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Bu kapsamda zamlı evde bakım aylığı şubat ayı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ödenmiş olacak. Ödeme tarihleri kadar, evde bakım aylığının ne kadar olduğu da hak sahiplerinin gündemini meşgul etti. Peki, "Evde maaşı maaşı ne kadar oldu? 2024 Şubat zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?" İşte 2024 evde bakım maaşının yatacağı tarih...