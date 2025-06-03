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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı - İş-Yaşam Haberleri

        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı

        TÜİK'in yayımladığı Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine göre; toplam tüketim harcamalarında lokanta ve otellerin payı (yüzde 6,6) tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Buna karşın gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay ise yüzde 18,1 ile en düşük seviyesine geriledi. Hem en düşük gelir grubunda hem de en yüksek gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay azalırken konut ve kira harcamalarının payı yükseldi. En düşük gelir grubu, gelirinin yüzde 33,2'sini, en yüksek gelir grubu ise gelirinin yüzde 22,1'ini konut ve kira harcamalarına ayırdı

        Giriş: 03.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:19
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        Evde yemeyi azalttık, lokantalar rekor kırdı
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        TÜİK'in yayımladığı 2024 yılını kapsayan Hanehalkı Tüketim Harcaması verileri, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi gözler önüne serdi.

        Toplam tüketim harcamalarında lokanta ve otellerin payı, yüzde 6,6 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay ise yüzde 18,1 ile en düşük seviyesine geriledi.

        KİRA VE KONUT HARCAMALARI EN DÜŞÜK GELİR GRUBUNDA YÜZDE 33'Ü AŞTI

        Toplum ortalamasına bakıldığında en yüksek artış konut ve kira harcamalarında yaşandı. Bu kategorideki harcamaların payı yüzde 23,9'dan 26'ya yükseldi.

        Gelir grupları, TÜİK tarafından 5 kategoriye ayrıldı. En düşük gelir grubunda yer alanlar, toplam harcamalarının yüzde 33,2'sini kira ve konuta ayırdı. Bu değer daha önce 2012 (33,4) ve 2013'te (33,3) 33'ün üzerine çıkmıştı. En düşük gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay, yüzde 30,4'e geriledi. Bu değer 2023'te 36,6'ydı.

        En yüksek gelir grubunda ise kira ve konut harcamasının payı yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. En yüksek gelir grubunda gıda ve alkolsüz içeceklere ayrılan pay, yüzde 14,5'ten yüzde 12,8'e düştü.

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