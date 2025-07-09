Evin tavanında yılan yuvası çıktı

Hakkari'de toprak evin tavanında yılın yuvası fark edildi.

İHA'nın haberine göre, Dağgöl Mahallesi Kalealtı mevkisinde kiralık toprak evde yaşayan 8 nüfuslu Kerim Kaçmaz ve ailesi, evin damındaki brandanın altında hareket fark etti.

Durumu hemen anlayan Kaçmaz ailesi, komşularının da yardımıyla brandayı keserek damın altına gizlenen iki yılanı elle yakalayarak evden çıkardı. Yılanlar daha sonra mahalle sakinlerinin yardımıyla yakınlardaki dereye bırakıldı.

Kerim Kaçmaz, toprak damlı evde kirada kaldıklarını belirterek, "Her gece gelen sesler bizi korkutuyordu. En son çare olarak komşulardan yardım istedik ve brandayı bıçakla delerek iki yılanı yakaladık. Derenin tamamen ilaçlanması ve temizlenmesi gerekiyor. Bu durum sadece bizim değil, tüm mahalle halkının güvenliği için önemli" dedi.

Mahalle sakinleri, sıcak havalarla birlikte artan yılan vakalarının önüne geçilmesi için yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.