Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta, Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesiyle açılıyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 20:30

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 1

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Bülent, Murat Akça, Mina, Chebake, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Guilherme, Aleksic, Ömer Şişmanoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak Yılmaz

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Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarının ardından Evkur Yeni Malatyaspor'u da mağlup ettiği takdirde ilk kez peş peşe 3 galibiyet elde edecek.

QUARESMA DÖNÜYOR

Ligin 19. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının son anlarında gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın cezası sona erdi.

KARTAL'DA DÖRT İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel bu karşılaşmada kart görmeleri halinde 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

OĞUZHAN FORMA GİYEMEYECEK

Gözünde sorun yaşayan Oğuzhan Özyakup'un oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Sağ göz korneasında tespit edilen enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara çıkmayan ve 2-3 gün dinlendirileceği açıklanan Oğuzhan'ın karşılaşmada görev yapamayacak.

YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇERSE KAYBETMİYOR!

Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunu geçirdiği Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği 24 maçı kaybetmedi. Tarihinde ilk kez geçen yıl Süper Lig'e yükselen Malatya ekibi, bu sezon gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan toplayan sarı-siyahlılar, lider Medipol Başakşehir'in 9, ikinci Galatasaray'ın 5, üçüncü Beşiktaş'ın ise 2 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Söz konusu 21 müsabakada 33 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Malatya ekibi, zirve takibini bırakmıyor.

Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, söz konusu iki sezonda öne geçtiği 24 maçta mağlup olmadı.

Sarı-siyahlılar, geçen sezon Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor (2), Trabzonspor, Gençlerbirliği, Galatasaray, Kayserispor (2), Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor maçlarında, bu sezon ise Göztepe (2), Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği 6 karşılaşmada ise 1 puana razı oldu.

Malatya temsilcisi, geçen sezon ilk golü bulduğu Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile bu sezon öne geçtiği Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Atiker Konyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

7 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Erol Bulut döneminde özellikle savunmada iyi bir grafik çiziyor.

Süper Lig'de 21 haftada kalesinde 23 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor.

Malatya ekibi, bu sezon Fenerbahçe, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Antalyaspor maçlarında maçlarında gol yemedi.

ALEKSIC ATARSA KAYBETMİYOR!

Yeni Malatyaspor, bu sezon Sırp futbolcusu Danijel Aleksic'in gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Sarı-siyahlı ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gole imza attı.

Deneyimli futbolcu, Süper Lig'de 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan Malatya ekibinin başarısında önemli rol aldı.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA 5 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Sarı-siyahlılar, bu sezon Sırp futbolcunun gol attığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı, yenilgi yaşamadı.

Aleksic'in skoru değiştirdiği müsabakalarda Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-1 ve 3-2, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Trabzonspor'u 5-0'lık skorlarla mağlup etti.

Malatya temsilcisi, Aleksic'in gol attığı diğer karşılaşmalarda ise Atiker Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞA GEÇTİ!

Beşiktaş, yeni transferlerinin katkısıyla Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına etkili başlangıç yaptı.

Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi sonunda 26 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarının ilk dört maçındaki etkili performansıyla büyük tırmanış gerçekleştirdi.

Süper Lig'in ilk yarısını yedinci sırada tamamlayan Beşiktaş, ikinci devredeki dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı. Böylece puanını 36'ya çıkaran siyah-beyazlılar, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

KARTAL HÜCUMDA DAHA ETKİLİ!

Beşiktaş, kadroya yeni isimlerin katılmasının ardından hücumda daha etkili oynamaya başladı.

Sezonun birinci devresinde 28 gol atan ve 1,6 gol ortalaması yakalayan siyah-beyazlı ekip, ikinci bölümdeki ilk dört karşılaşmada 12 gol atıp üç ortalama yakaladı. Ligin 21. haftası sonunda 40 gole ulaşan Beşiktaş, gol ortalamasını da 1,9'a çıkardı.

YENİ TRANSFERLERDEN ÖNEMLİ KATKI

Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa'nın yanı sıra Nicolas Isimat-Mirin katkılarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, son dört karşılaşmada 12 gol atarken bunların dördünü Kagawa ve Burak Yılmaz ile buldu.

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Kagawa iki gol birden attı. Siyah-beyazlı takımın Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadaki iki golü ise Burak Yılmaz kaydetti.

Savunmaya yeni transfer Isimat-Mirin'i monte eden Beşiktaş, defansta da daha başarılı oldu.

Isimat-Mirin'in görev aldığı dört maçta üç gol yiyen siyah-beyazlı takım, bu kategorideki ortalamasını da düşürmeye başladı. Ligin ilk yarısında kalesinde 23 gol gören ve 1,3 ortalama yakalayan Beşiktaş'ın 21. hafta sonunda yediği gol sayısı 26'ya çıktı ve ortalamasını 1,2'ye düşürdü.

GEÇEN SEZONU HATIRLATTI

Beşiktaş, 10 puanlık performansıyla geçen sezonun ikinci yarısındaki grafiğini hatırlattı.

Ligde 2017-2018 sezonunun ilk yarısında yine kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıya ise hızlı başlamış ve ilk dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etmişti.

YENİ MALATYA STADYUMU