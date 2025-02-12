Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur olayı nedir? Timur Cihantimur kimdir, kaç yaşında?

EYLEM TOK VE OĞLU TİMUR CİHANTİMUR OLAYINDA SON DURUM

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi kararına ilişkin, "Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." dedi.

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan ve Boston'da yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un, ABD adli makamlarında Türkiye'ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konu ile ilgili "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ACİ AİLESİ: YÜREĞİMİZE SU SERPİLMİŞ OLDU

Aci'nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını değerlendirdi.

Baba Aci, kararı Adalet Bakanı Tunç'un duyurmasıyla öğrendiğini belirterek, "Şu an mücadelemin meyvelerini toplamaya başladım. Mücadeleye devam edeceğiz. Yakalanmaları, hapse girmeleri, Türkiye'ye iade edilmeleri hepsi bir süreç. Bu sevindirici bir olay, yüreğimize su serpilmiş oldu." diye konuştu.

Anne-oğulu havalimanında karşılamaya gideceğini kaydeden baba Aci, "Dört gözle bekliyor olacağım. Bir katil annesi olmak, 16-17 yaşında bir katil olmak neymiş, nasıl bir duyguymuş kendilerine soracağım." ifadesini kullandı.

Aci, Türk adli makamları tarafından da en iyi kararın verileceğine inandığını anlatarak, "Ders niteliğinde bir karar çıkacağından eminim. Günlerce Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırdılar, yurt dışına kaçtılar. Adaletten kaçılmayacağını anlamaları lazımdı, anladılar diye düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, "Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada da gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEKİ MAHKEMEDEN AÇIKLAMA

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi açıklamasında, "ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşması uyarınca" Tok ve oğlu Cihantimur'un "iadesine" karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Eylem Tok'un iade kararına itirazda bulunduğu ve iade işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılmasını talep ettiği ifade edildi.

Mahkeme belgesinde, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Tok'un, İstanbul'da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, "suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma" suçlarını işlediği detaylarına yer verildi.

Mahkemenin 50 sayfalık belgesinin sonuç bölümünde, "Tok'un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği" ifadesi yer aldı.

KARARDAN EN GEÇ 7 GÜN SONRA İADE BELGESİ ABD DIŞİŞLERİNE İLETİLECEK

Tok ve Cihantimur hakkında verilen karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç 7 gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi.

Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği ve Bakanlık'ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi.

Bu süreçte, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un gözetim altında tutulmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca, iade kararının, ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979'da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre alındığı aktarıldı.