EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, EYT koşullarını taşıyan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasının önü açılmış oldu. Böylelikle mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayanlar ilk maaşını nisan ayı itibarıyla almaya başladı. Yeni EYT başvurusunda bulunanlar ise, "EYT başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? 2023 EYT başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte EYT başvuru sonuçları hakkında tüm detaylar...