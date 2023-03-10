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EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? 2023 Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek yasalaşan EYT'de ilk maaş tarihleri gündeme geldi. Çalışma süresi, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi yaş şartına takılmadan emekli olmaya hak kazandı. EYT başvuru işlemlerinin başlanmasının ardından gözler EYT ilk maaş tarihine çevrildi. İşte 2023 EYT ilk maaş tarihi hakkında merak edilen detaylar...

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  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    EYT ilk maaş tarihi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlarken gözler "EYT ilk maaş ne zaman ödenecek?" sorusuna çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 EYT'de ilk maaş ödeme tarihine ilişkin merak edilenler...
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    EYT EMCLİS'TEN GEÇTİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    EYT BAŞVURULARI BAŞLADI

    EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.
  • EYT İLK MAAŞ TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ne zaman ödenecek? Bakan Bilgin'den EYT'de ilk maaş tarihi açıklaması!

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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