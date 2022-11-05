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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklaması

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlar heyecanla düzenlemenin yasalaşmasını beklerken EYT çalışmaları sürüyor. EYT son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin ne zaman çıkacağını duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamaları...

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  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    EYT son durum gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için heyecanlı bekleyiş devam ederken konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT için önümüzdeki ayı işaret etti. İşte EYT düzenlemesine ilişkin son durum...
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    "ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    TİSK'TEN TEŞVİK TALEBİ

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, emekli olup çalışmaya devam edecek çalışanlar için sosyal güvenlik destek primleri nedeniyle işverene teşvik ve kolaylık sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Ancak konuyla iligli düzenlemede değşikliğe gidilip gidilmeyeceği henüz belli değil.  İşte TİSK Başkanı'nın açıklasası şu şekilde:

    "Emekli olup çalışmaya devam edecek çalışma arkadaşlarımız için sosyal güvenlik destek primlerindeki işveren maliyetleri artışı kaynaklı uzun vadeli maliyet etkileri ortaya çıkabilir. Bu konuda işverenler üzerindeki artan yüklerin sağlanacak teşvik ve kolaylıklarla hafifletilmesini, düzenlemenin tüm bu faktörleri gözetecek şekilde hayata geçmesini önemli görüyoruz." 
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    KIVANÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN EYT TAHMİNİ: BEKLENTİYE GİRECEKLER!

    EYT'ye olan talebin arka planında işsizlik sigortasının Türkiye'de tam anlamıyla uygulanamamsı olduğunu söyleyen Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, EYT sorunun temelinde bu eksikliğin yattığını vurguluyor. Bu sorunun çözülmemesi halinde ise yeni EYT beklentilerini beraberinde getireceğini ifade Kıvanç şunları söyledi:

    "9 Eylül 1999 ve sonrasıda sigortaya kaydı olan kadın çalışanlar 58 erkek çalışanlar 60 yaşından önce emekli olamayacaklar. Önümüzdeki dönemde 8 Eylül 1999 sonrasında işe başlayanlar da böyle bir beklentiye girecek. "
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç EYT'den ilk etepta yaklaşık bir buçuk milyon çalışanın yararlanacağını söyledi. İşte Ahmet Kıvanç'ın kouyla iligli sözleri:

    "8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olan çalışanlar için kadınlarda 5 bin prim günü 20 yıl sigortatlılık ve erkeklerde 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi esas alınarak EYT'den yararlanma hakkı getirilirse 4,5 milyon kişinin erken emekli olabileceği tahmin ediliyor. Bu kategorideki çalışanların da ilk etapta 1,5 milyon kadarının emekli olması bekleniyor."

    Öte yandan Ahmet Kıvanç, derlediği yazıda EYT'lilerin mekli olma koşullarını detaylandırmıştı. İşte Kıvanç'ın verdiği detaylara göre EYT'den yararlanacak çalışnlar...
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    EMEKLİ SANDIĞI, SSK VE BAĞ-KUR'LULAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?

    EYT’liler ile ilgili örnekler genel olarak SSK’lılar (4/1-a) üzerinden veriliyor. Çalışma statüsüne göre SSK, BAĞ – KUR ve Emekli Sandığı iştirakçileri arasında bazı farklar bulunuyor.

    Statülere göre emeklilik şartları şu şekilde değişiklik gösterdi;
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    SSK (4/1-a)

    8 Eylül 1999 Öncesi:

    Normal emeklilik için kadın 50, erkek 55 yaş ve 5000 prim günü veya kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü.

    Primi yetersiz olanların kısmi emekliliği için ise 15 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş ve 3600 prim günü koşulunun birlikte sağlanması.
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası:

    Normal emeklilikte kadın 58, erkek 60 yaş ve 7000 prim günü. 

    Kısmi emeklilikte 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve kadın 58, erkek 60 yaş. 

    (8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla kadın 18, erkek 20 yıl sigortalılık süresi olanların emeklilik hakları korundu, 23 Mayıs 2002 tarihine göre belirlenen sigortalılık süresi esas alınarak kadın ve erkeklerin emeklilik yaşları kademelendirildi.)

    30 Nisan 2008 Sonrası:

    Normal emeklilikte kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı 7200 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkacak.

    Kısmi emeklilik yaşı, 5400 prim gününün doldurulduğu tarihe göre, normal emeklilik yaşına 3 yıl ilave edilerek belirlenecek. Ancak, hiçbir şekilde 65 yaşı geçmeyecek.
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    BAĞ – KUR (4/1-b)

    1 Ekim 1999 Öncesi:

    Normal emeklilikte kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

    Kısmi emeklilikte kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

    1 Ekim 1999 – 30 Nisan 2008 arası:

    Normal emeklilik kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü.

    Kısmi emeklilik kadın 60, erkek 62 yaş ve 5400 prim günü.

    (8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanların emeklilik hakları korundu. 1 Haziran 2002 tarihine göre belirlenen fiili hizmet süreleri dikkate alınarak emeklilik yaşları kademelendirildi.

    30 Nisan 2008 Sonrası:

    Normal emeklilikte kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı 9000 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkacak. Kısmi emeklilikte 5400 gün ve 65 yaşı geçmemek üzere kademeli emeklilik yaşına 3 yaş ilave edilecek.
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    EMEKLİ SANDIĞI (4/1-c)

    8 Eylül 1999 Öncesi:

    Normal emeklilikte kadın 20 yıl (7200 gün), erkek 25 yıl (9000 gün) hizmet

    Kısmi emeklilikte 10 yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş

    8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası:

    Normal emeklilikte kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 prim günü.

    Kısmi emeklilikte 15 yıl (5400 gün) hizmet süresi ve 61 yaş

    (8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve üzeri yaşta olanlar için 10 yıl hizmet süresi ve 61 yaş)

    8 Eylül 1999 tarihi itibarıyla kadın 18, erkek 23 yıl sigortalılık süresi olanların (emekliliğine 2 yıl ve daha az süre kalanlar) emeklilik hakları korundu. 15 Haziran 2002 tarihine göre belirlenen sigortalılık süresi esas alınarak kadın ve erkeklerin emeklilik yaşları kademelendirildi.
  • EYT SON DAKİKA BUGÜN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkış tarihi açıklaması! 2022 EYT son durum nedir, şartları neler?

    30 Nisan 2008 Sonrası:

    Normal emeklilikte kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı 9000 günün doldurulduğu tarihe göre kademelendirilerek 65’e çıkacak.

    Kısmi emeklilikte 5400 günün dolduğu tarihteki kademeli emeklilik yaşına, 65 yaşı aşmamak şartıyla 3 yaş ilave edilecek.

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