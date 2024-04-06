Eyüpspor, 1. Lig'de şampiyonluk için sahaya çıkıyor Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Süper Lig için sahaya çıkıyor. 1. Lig'de son altı haftaya lider giren Eyüpspor, yarın Altay'ı mağlup etmesi halinde Süper Lig'e yükselen ilk takım olacak. Son 6 haftaya 15 puanla 17. sırada giren Altay ise yarınki maçta mağlup olması ve otuzar puana sahip ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ve Adanaspor'un en az 1 puan kazanması halinde lige veda edecek

Anadolu Ajansı Giriş: 06.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:33 facebook

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