Eyüpspor: 2 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42'de Prince Ampem kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 89. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.