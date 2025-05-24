Eyüpspor'dan Arda Turan'a veda
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından teknik direktör Arda Turan'a ilişkin, "Arda hocanın Eyüpspor'daki sözleşmesi bitti" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
ARDA TURAN AÇIKLAMASI
Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.
Fatih Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." sözlerini sarf etti.
MAÇ SONU VEDA!
Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içerisinde oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.