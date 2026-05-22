        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, performansıyla Süper Lig'e tutundu!

        Eyüpspor, performansıyla Süper Lig'e tutundu!

        Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümünde çıkışa geçen ikas Eyüpspor, son haftalarda aldığı kritik puanlarla ligde kalmayı başardı. Eflatun-sarılı ekip, 2025-2026 sezonunu 33 puanla 15. sırada tamamlayarak Süper Lig'e tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Eyüpspor, performansıyla Süper Lig'e tutundu!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonunda son haftalardaki performansıyla kümede kaldı.

        Eflatun-sarılı ekip, 34 maçta yaşadığı 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda 33 puan toplayarak ligi 15. sırada tamamladı.

        Ligde 29 haftalık periyotta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 22 puan toplayan Eyüpspor, son 5 haftada 3 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda 11 puanı hanesine yazdırarak lige tutundu.

        Rakip fileleri 33 kez havalandırabilen Eyüpspor, kalesindeki 48 gole engel olamadı.

        17 HAFTA KÜME DÜŞME HATTINDA KALDI

        Süper Lig'de istikrarsız bir performans ortaya koyan ikas Eyüpspor, sezonun büyük bölümünü alt sıralarda geçirdi.

        Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde sezona başlayan ve ardından Orhan Ak yönetiminde mücadelesine devam eden İstanbul temsilcisi, 34 haftanın 17'sini küme düşme hattında tamamladı.

        Atila Gerin'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla toparlanma sürecine giren Eyüpspor, özellikle son haftalardaki çıkışıyla lige tutunmayı başardı.

        EN İSTİKRARLISI UMUT BOZOK

        İstanbul temsilcisinde bu sezon 40 futbolcu forma giydi.

        Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda eflatun-sarılı formayı 20 yerli ve 20 de yabancı oyuncu terletti. Bu futbolcular arasında 32 maçta 2 bin 101 dakika sahada kalan ve 6 gol kaydeden Umut Bozok, takımın en istikrarlısı oldu.

        Bu oyuncuyu 23 maçta 1828 dakika süre alan Umut Meraş, 1710 dakika görev yapan Marcos Felipe ve 1624 dakika sahada kalan Robin Yalçın izledi.

        EN SKORER METEHAN ALTUNBAŞ

        Süper Lig'de bu sezon 33 kez rakip fileleri havalandıran Eyüpspor'da en skorer isim, Metehan Altunbaş oldu.

        Metehan, forma giydiği 18 maçta 7 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

        Genç futbolcuyu 6 golle Umut Bozok ve 4 golle Emre Akbaba takip etti.

        EN "HIRÇIN" BEDİRHAN ÖZYURT

        Eyüpspor'da 23 yaşındaki savunma oyuncusu Bedirhan Özyurt, takımın en "hırçını" olarak dikkati çekti.

        Ligde bu sezon eflatun-sarılı futbolculara toplamda 4 kırmızı ve 76 sarı kart gösterildi.

        Süper Lig'de bu sezon oynadığı 12 maçta 2 kırmızı kart gören Bedirhan'ı birer kırmızı kartla Denis Radu ve Anıl Yaşar takip etti.

        En fazla sarı kart gören futbolcu ise Taşkın İlter (6) oldu.

        - Futbolcuların performansı

        ikas Eyüpspor'da bu sezon forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

        Futbolcu Yaş Uyruk Maç Gol Sarı Kırmızı Süre
        Umut Bozok 29 Türkiye 32 6 4 - 2101
        Umut Meraş 30 Türkiye 23 - 2 - 1828
        Marcos Felipe 30 Brezilya 19 - - - 1710
        Robin Yalçın 32 Türkiye 19 - - - 1624
        Calegari 24 Brezilya 22 1 1 - 1620
        Mateusz Legowski 23 Polonya 26 2 5 - 1565
        Luccas Claro 34 Brezilya 17 1 3 - 1417
        Kerem Demirbay 32 Türkiye 16 - 4 - 1416
        Baran Gezek 20 Türkiye 17 - 1 - 1383
        Nihad Mujakic 28 Bosna Hersek 16 - 4 - 1349
        Serdar Gürler 34 Türkiye 17 - 2 - 1290
        Jankat Yılmaz 21 Türkiye 14 - 3 - 1260
        Mame Thiam 33 Senegal 14 2 4 - 1183
        Talha Ülvan 25 Türkiye 20 2 3 - 1106
        Taşkın İlter 31 Türkiye 22 - 6 - 1074
        Metehan Altunbaş 23 Türkiye 18 7 5 - 1006
        Emre Akbaba 33 Türkiye 23 4 3 - 986
        Bedirhan Özyurt 23 Türkiye 12 - - 2 908
        Yalçın Kayan 27 Türkiye 16 - 3 - 884
        Denis Draguş 26 Romanya 12 - 3 - 878
        Jerome Onguene 28 Kamerun 13 - 3 - 782
        Lenny Pintor 25 Fransa 16 - 2 - 767
        Emir Ortakaya 21 Türkiye 9 - 2 - 728
        Denis Radu 23 Romanya 15 - - 1 658
        Prince Ampem 28 Gana 20 2 3 - 631
        Svit Seslar 24 Slovenya 10 1 1 - 554
        Angel Torres 26 Kolombiya 11 - - - 546
        Taras Stepanenko 36 Ukrayna 8 - 3 - 530
        Halil Akbunar 32 Türkiye 12 2 1 - 507
        Charles-Andre Raux-Yao 24 Fransa 15 2 3 - 498
        Anıl Yaşar 23 Türkiye 5 - 1 1 358
        Melih Kabasakal 30 Türkiye 3 - - - 103
        Berke Özer 25 Türkiye 1 - - - 90
        Arda Yavuz 20 Türkiye 2 - - - 68
        Dorin Rotariu 30 Romanya 4 - - - 67
        Ismaila Manga 19 Senegal 4 - 1 - 24
        Abdou Khadre Sy 18 Senegal 3 - - - 19
        Christ Sadia 19 Fildişi Sahili 3 - - - 12
        Samu Saiz 35 İspanya 1 - - - 1
        Mete Demir 28 Türkiye 1 - - - 1
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Kadın doktoru bir kere dövdü! Taksit taksit ödeyecek!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Milli futbolcu baba oluyor
        416 bin dolar ikramiye!
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı
        Yüzyıllar süren akraba evliliklerinin bedeli ‘Habsburg çenesi’ oldu
        "Bizi daha üretken kılacak"
