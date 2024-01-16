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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor Samuel Saiz'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor Samuel Saiz'i kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Süper Lig temsilcisi EMS Yapı Sivasspor'dan Samuel Saiz'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:15
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        Saiz'in yeni adresi Eyüpspor!
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        Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor, Süper Lig ekibi EMS Yapı Sivasspor'dan İspanyol orta saha oyuncusu Samuel Saiz'i transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2,5 yılık sözleşme imzalandığı bildirildi.

        Açıklamada, "Saiz'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

        Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Girona takımından Sivasspor'a transfer olan Saiz, kırmızı-beyazlı formayla 35 resmi müsabakada 9 kez gol sevinci yaşadı.

        KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR FUTBOLCU

        Transferle ilgili görüşlerine yer verilen Eyüpspor Kulübü Asbaşkan Fatih Kulaksız, yardımlarından dolayı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerine teşekkür ederek, "Samuel Saiz, Avrupa'da ve Türkiye Süper Ligi'nde kendisini kanıtlamış, önemli bir futbolcu. Şampiyonluk yolunda bize ciddi katkı vereceğine inanıyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Saiz ise eski takımı Sivasspor'a kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Eyüpspor camiasına gelmekten dolayı gurur duyuyorum. Buradaki hedeflerimiz büyük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya ve bu aileye gerek saha içinde gerekse saha dışında layık olmaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

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