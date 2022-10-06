Facebook sahibi Meta yayınladığı bir blog yazısında, Facebook akış sayfası için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Yeni güncellemeyle beraber; Facebook anasayfasına düşen gönderilerde bir sıralama puanı olacak. Bir kullanıcı, beğendiği bir gönderi için "Daha Fazla Göster" butonuna tıkladığında, diğer benzer içerikler anasayfasına düşecek.