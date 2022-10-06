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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Facebook anasayfa akışını kullanıcının ilgi alanına göre değiştireceğini açıkladı

Facebook; getireceği yeni güncellemeyle beraber, anasayfa akışını değiştireceğini duyurdu. Bundan böyle kullanıcılar, anasayfalarına düşen gönderileri puanlayarak, en çok ilgilendiği içerikleri görecek.

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  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Facebook sahibi Meta yayınladığı bir blog yazısında, Facebook akış sayfası için yeni bir güncelleme üzerinde çalıştıklarını belirtti.

    Yeni güncellemeyle beraber; Facebook anasayfasına düşen gönderilerde bir sıralama puanı olacak. Bir kullanıcı, beğendiği bir gönderi için "Daha Fazla Göster" butonuna tıkladığında, diğer benzer içerikler anasayfasına düşecek.
  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Aynı şekilde anasayfaya düşen ve kullanıcının ilgilenmediği bir gönderi olduğunda "Daha Az Göster" butonu sayesinde, kişiyle alakasız gönderi engellenebilecek. 
  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Yeni gelecek iki buton sayesinde, kullanıcılar Facebook'a anında geri bildirim yapabilecek. Bu sayede Facebook, kullanıcılarına "özel bir alan" sunabilecek. 
  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Diğer bir özelleştirme seçeneği de kullanıcıların ailesi ve yakın çevresi üzerine olacak.
  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Kullanıcılar; aileleri, arkadaşları veya sayfa gruplarındaki paylaşımları, akışlarında ne sıklıkla göreceğini de belirleyebilecek. 
  • Facebook anasayfa akışını kişiye özel bir hale getirmek için düğmeye bastı

    Bu güncellenmelerin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor.  Meta, şu anda test aşamasında olduklarını belirtti. 

     

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