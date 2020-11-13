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Facebook’un yayın içi reklamları Türkiye’de de hayata geçirildi

Facebook, Türkiye’deki video içerik üreticileri ve yayıncıları için yayın içi reklamları devreye aldı. Yeni özellik ile birlikte Türkiye’deki içerik üreticileri Facebook’ta yer alan video içerikleri öncesinde, sırasında veya sonrasında kısa reklamlar ekleyerek gelir elde edebilecek.

Facebook yayın içi reklamları Türkiye’de - Haberler
Yayın içine reklam alacak
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HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook, yaptığı bir açıklamayla yayın için reklamları Türkiye’de hayata geçirdiğini duyurdu. Yeni özellik ile birlikte bundan böyle Türkiye’deki video içeriği üreticileri ve yayıncıları Facebook’ta yer alan video içerikleri öncesinde, sırasında veya sonrasında kısa reklamlar ekleyerek para kazanabilecek.

Sayfası yayın içi reklamları kullanmaya uygun olan video içeriği üreticileri ve yayıncıları, bu reklamları İçerik Stüdyosu'ndan yöneterek belirli videolara yerleştirilebilecek veya Facebook sayfalarındaki tüm videolar için etkinleştirebilecek.

‘YENİ GELİR ELDE ETME FIRSATI YARATACAK’

Özellikle pandemi döneminde birçok insanın Facebook platformlarındaki video içerikler aracılığıyla bağlantı kurabildiğini ve topluluk hissini yaşayabildiğini dile getiren Facebook Medya Ortaklıkları Yöneticisi Eren Sağır, şöyle konuştu:

“Video, Facebook'taki en popüler içeriklerin başında geliyor. Türkiye’deki profesyonel yayıncıların, dizileriyle dünyada ün kazanmış yapımcıların, habercilerin, spor kulüplerinin, içerik üreticilerinin ve milyonlarca kullanıcımızın da en ilgi çekici videolarını paylaşmak için Facebook'a geldiğini görüyoruz. Bu durum bize video gelir dağılımı programımızı Türkiye'ye de getirmemiz için ilham verdi. Facebook videolarının, Türkiye'deki tüm video içerik üreticileri için yeni bir gelir elde etme fırsatı yaratacak olmasından ötürü çok heyecanlıyız."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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