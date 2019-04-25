Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller yüzünden ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.
Facebook, konuyla ilgili olan resmi açıklamasına dün akşam saatlerinde paylaştığı 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarında yer verdi. Söz konusu ihlal nedeniyle 3 milyar dolarlık bir kaynak ayırdığını duyuran Facebook, FTC tarafından kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.
Facebook'u, kişisel verilerin korunması konusunda 2011'de verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle cezalandırmak isteyen ABD Federal Ticaret Komisyonu daha önce hiçbir teknoloji şirketine bu meblağda bir para cezası vermemişti.
Temel görevi, tüketici haklarını korumak ve tekelleşmeye karşı mücadele etmek olan ABD Federal Ticaret Komisyonu ve Facebook arasındaki para cezası konusundaki pazarlık aylardır sürüyor.
Facebook aylık aktif kullanıcı sayısı (milyon)
Facebook geçen yıl da bazı kullanıcılarının şifrelerinin çalınması ve bazı kullanıcılarının bilgilerini üçüncü taraflara vermesi nedeniyle hedef tahtasına konmuştu.
KÂRI YÜZDE 51 ERİDİ
Öte yandan Facebook, bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 15 milyar doları geçtiğini açıkladı. Sosyal ağ, aylık aktif kullanıcı sayısının da yüzde 8 arttığını ve 2 milyar 380 milyon kişiye çıktığını duyurdu.
Facebook'un net kârı (milyon)
Bununla birlikte Facebook’un olası cezalara karşı ayırdığı karşılıkların da etkisiyle sosyal ağın net kârı ise ilk çeyrekte yüzde 51 düşüşle 5 milyar dolar seviyesinden 2.4 milyar dolar düzeyine geriledi.
Ancak bu ceza tutarı hariç tutulduğunda şirketin hem geliri hem de kârındaki büyümenin devam etmesi, ABD borsalarında kapanış sonrası işlemlerde Facebook'un hisselerinin yüzde 7.5 yükselmesinde etkili oldu.
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