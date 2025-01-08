Fahiş fiyatlar birçok kanaldan şikayet edilebiliyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara "boykot" çağrısında bulunmuştu.

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor.

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor, buradan insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, denetimlerini piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, bahse konu sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, söz konusu numarayı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor.

ŞİKAYETLER E-DEVLET KANALIYLA DA İLETİLEBİLİYOR

Tüketiciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmalar hakkında da şikayette bulunabiliyor.