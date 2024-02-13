Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler ve kimler faydalanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı. Evlenecek olanlar, faizsiz 150 bin TL kredi başvuru tarihinin açıklanmasının ardından konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler ve kimler faydalanacak?
Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına ilişkin kanun teklifinin Meclis’ten geçerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Bakanlık, faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihini duyurdu. Kamuoyunun yakından takip ettiği devlet destekli evlilik kredisi başvurularından öncelikli olarak deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar faydalanacak. İşte, "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve şartları nelerdir?" sorularına dair yanıtlar...
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi 15 Şubat 2024 Perşembe günü yapılacak.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada, başvurusu onaylanan adaylara 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz toplamda 150 bin lira faizsiz kredi verileceğini kaydetti.
FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, faizsiz evlilik kredi başvurusu için deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların öncelikli olarak faydalanacağını açıkladı. İlerleyen süreçte ise program, Türkiye genelindeki tüm evlilik adaylarını kapsayacak.