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Faizsiz sağlık sigortası büyük ilgi gördü

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz başta olmak üzere sağlık sigortası kategorisinde sunduğumuz faizsiz alternatiflerimiz hem sektörü büyüttü hem de hassasiyetleri nedeniyle bu hizmetlerden çekinen insanlara çözüm oldu. 2019’un ilk çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz 1 milyon TL’lik prim üretimide bu ilginin en büyük kanıtı” dedi. Sincek “Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını, aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz" dedi.  

Ayhan Sincek

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlık sigortacılığında faizsiz alternatife olan ilgi artarak devam ediyor. Sadece sağlık sigortası ürünlerimizde 2019 yılının ilk çeyrek verilerine göre 1 milyon TL’nin üzerinde prim üretimi gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden hizmet almayı sağlayan Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın faydaları çok iyi anlaşıldı ve ilgi gördü” dedi.

SAĞLIK BİLİNİRLİKTE ÜÇÜNCÜ

Hedeflerinin insanları sağlıkta da tam koruma altına almak olduğunu belirten Ayhan Sincek, “Türk halkının sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’na göre sigorta dediğimizde akla gelen sigorta ürünlerinde araç ve konut sigortalarında sonra 3’üncüsırada sağlık sigortası geliyor. Aynı araştırmaya göre halkımızın yüzde 58’i özel sağlık sigortalarının yarar sağladığını düşünmesine rağmen, sağlık sigortalarında sahiplik oranı yüzde 7,2’de kalıyor. Özetle bu bize burada daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Katılım Emeklilik’in faizsiz sağlık ürünleriyle sektörü genişlettiğine, alternatif bir kulvar açtığına dikkat çeken Ayhan Sincek, “Tamamen katılım prensiplerine uygun bir ürün olan ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ da bizim geçen yıl sağlık alanında sunduğumuz ilk ürünümüz oldu. Tam Katılım Sağlık Sigortası, tüm SGK’lıların yararlanabildiği, istedikleri SGK anlaşmalı özel hastanede hiçbir fark ödemeden muayene olabildiği ve sağlıkla ilgili tüm işlemlerini kolayca yaptırabildiği bir ürün” şeklinde konuştu.

 REFAKATÇİ ÜCRETİ DE KAPSAMDA

Ayhan Sincek, ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın kapsamıyla ilgili şu bilgileri verdi; “Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemlerini yüzde yüz ücretsiz karşılıyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz kara ambulansı sağlıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor.”

PRİMLERİ VERGİDEN DÜŞÜN

‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’nın sağladığı vergi avantajlarına da değinen Sincek, şöyle devam etti; “Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını, aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ ile hastalık durumlarında sadece sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Oluşacak fark ücreti gibi masraflarınızı düşünmenize gerek kalmaz. ‘Tam Katılım Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için Albaraka Türk Katılım Bankası veya Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine, yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerine başvurmanız yeterli.”

 

 

KADINLARA KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

Ayrıca kadınlara kritik hastalıklar konusunda güvence sunan Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası da sunduklarını belirten Sincek, “Bu ürünle kadın sağlığını erken teşhisle de korumayı amaçlıyoruz. Kadınlara, kendilerini tehdit eden göğüs kanseri, rahim kanseri gibi kadın hastalıklarına karşı tanı ve tedavi süreçleri için avantajlı bir fırsat öneriyoruz. Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası kapsamındaki sigortalılar, yılda bir kere ek ücret ödemeden mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor” şeklinde konuştu.

 

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