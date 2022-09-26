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Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu ve gruptaki ilk yenilgisini aldı. Spor yazarları, Faroe Adaları mağlubiyetini değerlendirdi

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  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    UĞUR MELEKE: SADECE KUNTZ DEĞİL ONU GETİRENLER DE BEDEL ÖDEMELİ

    Türk futbolu, 1980 ve 90’lı yıllarda, uluslararası arenada son derece başarısızken, hiçbir büyük turnuvaya bilet alamıyor, Avrupa kupalarında tur geçemiyorken getirdi bu hocaları ülkeye. Üstelik öyle milyon Euro’lar da saçmıyorduk maaş olarak. Türk futbolu o yıllarda bile cazipti, heyecan vericiydi kaliteli teknik adamlar için. Zaten benim isyan ettiğim konu da bu:
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    2020’li yıllardayız. Son 13 büyük turnuvanın 6’sına katılmışız, üçünde son sekize kalmışız. Kıta futbolunda artık ciddi bir oyuncu olan Türk Milli Takımı’nın başına, 60 yaşına kadar üstyapıda neredeyse hiçbir teknik adamlık deneyimi olmayan Stefan Kuntz’u getirmek nasıl bir vizyonun ürünüdür sahi? Ben bir Türk sporsever olarak, 80’lerde A milli takımın başına Sepp Piontek’i, ümitlerin başına da Fatih Terim’i getiren vizyonu özlüyorum.

     
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    İsyanım dünkü maçla ilgili değil. Kuntz döneminde hiçbir kritik eşiği geçemedik zaten. Norveç’i yenemedik. En kritik günümüzde Portekiz’e karşı üçlü savunma ve sol kanat bek Berkan denemesi yaptık. Lüksemburg’u yenemedik. Şimdi de Lüksemburg’un deplasmanda yendiği Faroe’yi yenemedik. Bu gerçeğin üstünü de 90 dakikada 90 bin kez rüzgar ve suni çim dersek örteriz belki!
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Bu basit gerçekleri Stefan Kuntz daha göreve getirilmeden, söylentisi yayıldığı gün yazmış ve dile getirmiş olmanın vicdani huzuru içindeyim. Bir Türk vatandaşı olarak, ülke futboluna göz göre göre bu yılları kaybettirenlerin bedel ödemesi gerektiğini düşünüyorum. (HÜRRİYET)

     
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    FATİH DOĞAN: KUNTZ'LA MİLLİ BELİRSİZLİK

    Stefan Kuntz'un yönettiği Türkiye ne oynuyor ve ne vadediyor? Kocaman bir belirsizlik! Garip bir boşluk. FIFA sıralamasında 125. sıradaki Faroe Adaları'na 2-1 yenilmek, Kuntz'un soğuk şakalarından biri gibi!
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Milli Takım'a dönelim. Kaleciler formsuz. Hata üstüne hata yapıyorlar. Bir fark oluşturmadılar. Defans hattı yolgeçen hanı. Forvet hattı sadece formsuzluk değil uyumsuzluk ve kalitesizlik sorunu yaşıyor. Orta sahamız dün çok kötüydü! Kuntz'un deneme tahtasına dönmüş. İlk kez bir arada oynayan ama kendi takımında bile oynamayan Berkan ve bu mevkide forma giymeyen Ferdi ile orta sahada garip şeyler deniyor.

     
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Milli Takım'ın şu tablosuna bakınca Salih'in ve Cenk'in alınmamasının bir kez daha rezalet olduğu tescil edildi. 2-1'lik yenilgiyi hava soğuk, çim sentetik diye açıklamayın. Asıl Kuntz'un kararları ve maalesef Milli Takım'ın oyunu bireysel ve sentetik… Gerçekçi cevaplar ve çözümler şart… (SABAH)
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    SERKAN AKCAN: UTANÇ VERİCİ

    Tarihimizde elbette kötü maçlar oynadık, bir çok turnuvada sıfır çektik, yeri geldi en kritik maçları kaybettik, ama hiç biri 3 gol yendiğimiz son Lüksemburg ve dün geceki Faroe Adaları maçı kadar utanç verici değildi. En başta Stefan Kuntz formsuz ve isteksizdi. Sonra sahadaki her bir futbolcumuz. Kuntz’un ayarları belli ki dedikodulardan fena halde bozulmuş, konsantrasyonu dağılmış. Seçtiği aday kadroda aldığı ve almadığı isimlerin çokça tartışılması, sahaya çıkardığı 11’ler, oyuna müdahaleleri ve maç planları… Tam anlamıyla bir faciaydı.

     
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    TFF’nin Milli Takım Teknik Direktörlük koltuğuyla ilgili bir karar alıp almayacağını bilmiyorum. Ama bunun söylentisinin bile Kuntz’u bu kadar dağıtması normal değil. Oysa Kuntz, daha 1 yıl önce Şenol Güneş’ten devraldığı tükenmişlik sendromu yaşayan Milli Takımı Dünya Kupası Play-off’una taşımış, Haziran’da Uluslar Ligi’nde harika bir performans sergilemişti. (FANATİK)
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: GÜLE GÜLE KUNTZ

    Kuntz'un geldiği günden beri A Milli Takımımız'a ne katkı sağladığı zaten tartışılıyordu. Ama son iki maçta kendi adıma şunu söyleyebilirim ki milli takımımız'ın Kuntz ile bir geleceği yok. Ben uzun zamandır sahada bu kadar ne yaptığını bilmeyen, bu kadar dağınık, bu kadar isteksiz bir takım görmedim. Ne sahada bir liderimiz vardı, ne de saha kenarında... Dolayısıyla fazla uzutmadan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden önce yeni bir isimle yola devam etmek en doğrusu olacaktır. (TAKVİM)
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    MUSTAFA SAPMAZ: ANITSAL SORUNLAR

    Faroe Adaları maçına Lüksemburg karşısında bıraktığımız yerden devam ederek başladık. Kötü oynadık. Faroe Adaları teknik direktörü Hakan Ericson maç öncesinde "Türkiye bizden daha yetenekli ve kaliteli oyunculara sahip. Ancak savunmada sorunları var" demişti. Onu haksız çıkarmadığımız gibi, hücumda yetenekli ve kaliteli ayaklarımız olduğunu da gösteremedik. Organize atak geliştirmekten uzak, başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere bireysel top taşımalarla rakip ceza sahasına ulaştık. Oraya geldiğimizde nefesimiz yetmedi.
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Her ne kadar Futbol Federasyonu'nun gündeminde hoca değişikliğinin olmadığı bilinse de bu maç Kuntz tartışmasını alevlendirecektir. Fakat eksiklerimiz olduğu gibi kalacak. Hatıramızdan kolay silinmeyecek bir maç performansı ile birlikte. (AKŞAM)
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    TUNÇ KAYACI: OPERASYONA İHTİYAÇ VAR

    Hayal kırıklığı yaşadığımız Lüksemburg maçının ardından bir hayal kırıklığı da dün gece yaşadık. Faroe Adaları’na karşı bir prestij maçına çıktık aslında. Toplam değeri 4 milyon avro değerinde bir rakip karşısında tel tel döküldük. Faroe Adaları’nın dünya sıralamasındaki yeri malum ve üzerimizde hiç bir baskı olmaması lazım. Çünkü B ligine çıkmışız ve çok da rahat olmamız gerekirdi.

     
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

    Bir stadı dolduracak kadar bir nüfusa sahip bir ülkeden futbol dersi almak çok acı verici. Açıkçası milli takım kimsenin deneme tahtası değildir acilen radikal kararlar alınıp bu kötü gidişi son verecek adımlar atılmalıdır. Bu adımlar sadece teknik direktörle sınırlı kalmamalı geniş kapsamlı bir operasyona ihtiyaç olduğu kesin görünüyor... (FANATİK)
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri
  • UTANÇ VERİCİ! Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları - Spor haberleri

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