Faroe Adaları - Türkiye maçının yazar yorumları

İLKER YAĞCIOĞLU: GÜLE GÜLE KUNTZ

Kuntz'un geldiği günden beri A Milli Takımımız'a ne katkı sağladığı zaten tartışılıyordu. Ama son iki maçta kendi adıma şunu söyleyebilirim ki milli takımımız'ın Kuntz ile bir geleceği yok. Ben uzun zamandır sahada bu kadar ne yaptığını bilmeyen, bu kadar dağınık, bu kadar isteksiz bir takım görmedim. Ne sahada bir liderimiz vardı, ne de saha kenarında... Dolayısıyla fazla uzutmadan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden önce yeni bir isimle yola devam etmek en doğrusu olacaktır. (TAKVİM)