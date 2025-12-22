Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fas: 2 - Komorlar: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fas: 2 - Komorlar: 0 | MAÇ SONUCU

        35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) açılış maçında ev sahibi Fas, Komorlar'ı 2-0 yendi. Brahim Diaz ve Ayoub El Kaabi'nin golleriyle kazanan Fas, turnuvaya üç puanla başladı. Komorlar ise puansız kaldı.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:27
        Fas, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı!
        Fas, ev sahipliğini yaptığı 35. Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında Komorlar'ı 2-0 mağlup etti.

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Fas, 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada bir dönem Hatayspor forması da giyen Ayoub El Kaabi'nin golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Fas, 11. dakikada Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.

        Fas Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna girdi.

        Turnuvada yarın A Grubu'nda Mali-Zambiya, B Grubu'nda ise Güney Afrika-Angola ve Mısır-Zimbabve maçları oynanacak.

