Fas: 2 - Komorlar: 0 | MAÇ SONUCU

Fas, ev sahipliğini yaptığı 35. Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında Komorlar'ı 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyonun açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat kentindeki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya geldi.