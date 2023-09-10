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        Haberler Gündem FAS'TA DEPREM FELAKETİ! 10 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Kahramanmaraş'ta deprem!

        Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

        Önceki gün Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye yükseldi. Fas'ta yaşanan depremin ardından yurt içinde de son depremler listesi en çok araştırılanlar arasında öne çıktı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, 10 Eylül 2023 Pazar günü gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bugün...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 07:38 Güncelleme: 10.09.2023 - 07:38
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        Son depremler son dakika... Önceki gün Fas'ta yaşanan ve 2 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından son depremler listesi de en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde, 4 üzerinde bir deprem kaydedilmezken günün ilk saatlerinde Kahramanmaraş'ta saat 02.57'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşanırken son depremler listesi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte, 10 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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        KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

        Kandilli Rasathanesi'nin dakika dakika paylaştığı son depremler verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 02.57'de 3.2 büyüklüğün bir deprem kaydedildi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        FAS DEPREMİNDE SON DURUM

        Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş'in El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, depremde ölü sayısının 2 bin 12'ye, yaralı sayısının 1404'ü ağır olmak üzere 2 bin 59'a çıktığı belirtildi.Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

        Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği kaydedildi.Fas medyası, önceki gün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildiğini belirtmişti.Fas İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Marakeş'in El-Huz bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 1037'ye, yaralı sayısının 721'i ağır olmak üzere 1024'e çıktığını duyurmuştu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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