Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

ALİ KOÇ'UN "SİCİLİ BOZUK" AÇIKLAMASI

"ALİ KOÇ 'REKABETTE CENTİLMENLİK GETİRECEĞİM' DEMİŞTİ, ÇUVALLADI"

Ali Koç'un Fatih Terim için "Sicili bozuk" açıklamasının ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasında doğan gerilimi değerlendiren Altaylı "Derbi geliyor, öncesinde bunların olması hoş değil. Ali Koç, Türk sporuna ve rekabete bir centilmenlik getireceğim diyordu ancak senesini doldurmadan çuvalladığını görüyoruz. İkide bir Fatih Terim'den bahsediyor. Geçmişte Fatih Terim'le yakınlığı ve dostluğu olduğunu, birlikte aynı uçakla seyahat ettiğini bilmesek normal karşılarız ancak Ali Koç'un tavrı biraz garip. Fatih Terim'i Türkiye'de en çok eleştiren kişi muhtemelen benimdir, onu savunuyor noktasına gelmek istemem ama Ali Koç bir spor adamıysa Terim, Milli Takım'dan ayrıldıktan 1,5 yıl sonra konuştu? Yazın yediği hurmalar şimdi mi tırmalıyor? Fatih Terim'de de suç var, kebapçı basıp adam dövmeye kalkması kabul edilebilir şeyler değil" ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ KENDİNİ VE KULÜBÜNÜ KÜÇÜLTÜYOR"

Olaya dair görüşlerini bildirmeye devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Bildiğimiz şey şu: Bu olaydan sonra Terim, TFF'ye diyor ki 'İstifa edeyim' Yok diyorlar. Yıldırım Demirören'e herhalde bir telefon geliyor ki kovuyorlar. Terim, istifa etse herhangi bir tazminat söz konusu değil. Kovulduğu için alacak doğuyor. Bana göre bu kovulma spor dışı bir sebeptir bu alacak doğmamıştır ancak mahkeme kararıyla tescil edildiği için yapacak bir şey yok. Terim'in futbolculuğundan bu yana bir milyon tane yanlışı var ama bunlar Ali Koç'un söylediklerinin haklı olduğu anlamına gelmez. Bir takımın teknik direktörü, hiçbir şekilde başka bir takımın başkanının mevzusu değildir. Ali Koç kendini ve temsil ettiği kulübü şu anda küçültüyor. Koca Fenerbahçe ve koca Koç Grubu, birden bire Fatih Terim düzeyine geliyor. Fenerbahçe Kulübünün en üst makamı, Koç Holding'in ikinci önemli makamı ve bütün bu paketin karşısında Fatih Terim... Bu Terim'i çok yukarı çeker, Fenerbahçe ve Koç Grubu'nu aşağı çeker. Bir camianın başkanı, ortada fol yok yumurta yokken niçin bir takımın teknik direktörüyle muhataplık kurar? Galatasaray Başkanı, Okan Buruk ya da Ersun Yanal'ı muhatap alır mı? Türkiye'de böyle bir şey görüldü mü? Gazeteci sorsa da o tuzağa düşmeyeceksin, her sorulana cevap verip, öfke patlaması yaşamanın alemi mi var?"

"ALİ KOÇ'UN SAVCILIĞA DA SEVK EDİLMESİ LAZIM"

"Ali Koç, TFF temsilcisi misin? Federasyon'un 19.05 açıklamasına ilişkin konuşuyor. Sana ne? 'Bizim muhataplığımız yok. TFF ile Galatasaray arasındaki bir mevzudur, ben TFF'nin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" dersin geçersin. PFDK'ya sevk edildi, bakalım ne ceza gelecek? Abdurrahim Albayrak'a 6222'den ceza verildi, buna ne verilecek merak ediyorum. Sadece PFDK değil, savcılığa da sevk edilmesi lazım"

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KURAL HATASI YAŞANDI MI?

"FENERBAHÇE BU İDDİALARLA KENDİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRÜYOR. YAPILAN MIZMIZLIK YANİ"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor mücadelesinde iki kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF'ye yaptığı başvuruyu değerlendiren Altaylı "Orada kural çok net: Kaleci hızlı başlatıyor ve rakip dışarı çıkma fırsatı bulamıyorsa ceza sahasında olabilir. Niyet okumaysa bir milyon tane niyet var. Normal futbol kuralları içerisinde bir şey çıkmaz ama Türkiye'de hiçbir şey normal olmadığı için buradan bir şey çıkartabilirler. 'Göz ucuyla bakmaktadır' falan niyet okuma var. Senin oyuncun da topu oyuna sokmasaydı. Bu kural değişirken niyet şuydu: Kontratak başlatma niyetindeki takımların kalecileri, rakip ceza sahasından çıkmadığı için kontrayı başlatamıyordu. Fenerbahçe bu gibi iddialarla koskoca Fenerbahçe'yi küçük duruma düşürüyor, bunun farkına varmalı. Fenerbahçe bir takımı yenemiyor sonra da kural hatası falan. Cevabı nereden alıyorsun, bu haftaki rakibin Ankaragücü'nden. Al başına belayı şimdi. Bundan sonra her hafta kural hatası diye itiraz edilsin... Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru gerçekten çocukça. Hiç kimsenin prim vermediği bir başvuru. Bu kadar yanlış başvurunun açıkçası Fenerbahçe'nin bundan sonraki başvurularının güvenirliliği açısından da yanlış. 'Mızmız yalı çocuğu' diyorlar ya tam mızmızlık yani" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KAZANAN YOK!

"VAR'A ÇAĞIRMAYAN HAKEMİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDERİM"

Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sonuçlanan Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini ve ilk yarının sonundaki tartışmalı pozisyonu değerlendiren Altaylı "Hakemin orada hayatı film şeridi gibi gözlerinin önünden herhalde. Ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Hakem dedi ki 'Ben hakem makem değilim' Suat Arslanboğa, Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ne hata yaptı? Taçta ilk hata değil ki bu, dünyanın her yerinde oluyor ve o kadar önemli değil. O gün kötü maç yönetmedi. Buradaki mesele VAR hakemi. VAR hakemi kimdi? Halis Özkahya. Bu senenin en kötü hakemi kim? Mete Kalkavan'la birlikte Halis Özkahya... Mesele bu. VAR hakemi çok net görüyor, Suat Arslanboğa arka taraftan Beşiktaşlı futbolcunun hareketini görememiş olabilir ama VAR hakeminin orada 'Hoca gel bir bak' demesi lazım."

"Halis Özkahya bu sezonun kötü başlangıç yapan ve şu noktadan sonra iyi niyetine güvenmediğim bir adam. Bu arkadaş iyi maç yönetemiyor. Bu arkadaş belki iyi niyetli değil. Belki zihinsel algıdan şikayetçi. Bu arkadaş kötü. Kötü, çok kötü. Bu arkadaşın maç yönetmesi, Türkiye için zehirlidir. Keza Mete Kalkavan... Bu iki arkadaş kötü yönetiyor ve tüy dikiyor. Bir sonrakinde de tüy diyecekler. '50 tane genç hakem sokacağız' dediler, getirin genç hakemleri. Hata yapacaksa onlar yapsınlar. Bu pozisyonda hakemi VAR'a çağırmayan VAR hakeminin iyi niyetinden şüphe ederim. Galatasaray maçında da hatalar vardı ama o hakemi bunlardan ayırıyorum. Son maçtaki dirsek ne oldu? Bir önceki maça gidelim, Belhanda'nın suratına atılan diz... Faul değil mi? Ne oldu?" yorumlarını yaptı.

"LJAJIC'IN POZİSYONUNDA HAKEM YÜZDE 1 MİLYON KARAKTERSİZLİK YAPTI"

Adem Ljajic'in Suat Arslanboğa'yı ittiği pozisyonla ilgili de konuşan Altaylı, "Normalde hakemin önünde el kaldırmanın cezası sarı kart. Hakem dövmenin bedeli ne? Üç kırmızı kart! Hakeme fiziksel temasının cezası kırmızı kart değil mi? Son adam konusunda hakemi suçlamıyorum ama burada hakem yüzde 1 milyon karaktersizlik göstermiştir. Buna da eşinin 'Gelme eve' demesi lazım" dedi.

GALATASARAY, MALATYA'DA KAZANAMADI

"FALCAO'YU 90'DA ALMAK DALGA GEÇMEKTİR"

Galatasaray'ın son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kaldığı Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendiren Altaylı "Eşeğini dövemeyen semerini döver. Galatasaray'ın sahaya çıktığı kadro çok mu doğru da değişiklikler yanlış? Falcao'yu 90. dakikada oyuna almak, taraftarla, dünya alemle, Galatasaray yönetimiyle, bütçesiyle, Falcao'yla dalga geçmektir. Komedidir bu. Falcao, oyuna 90. dakikada oyuna giriyorsa Galatasaray yöneticisi olsam o kararı alanı takım otobüsüne almadan yollarım. Bilmamkaç milyon Euro vermiş efsane adayı oyuncuyu getirmişim, bu oyuncuyu bir maçta oynatmışsın seni kurtarmış, burada da ilk 11'e koymamışsın. Derbide alacağın 3 puan da bu maçta alacağın 3 puan yarım puan mı? 'Falcao'yu 90'da alırım ve bir tane atar ben İmparator olurum' düşüncesi varsa bu düşüncesi olan birinin gitmesi gereken yer Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'dir. Umarım kimse böyle düşünmüyordur" yorumunu yaptı.

"5 HAFTADA İKİ MAÇTA TEKNİK DİREKTÖR HATASINDAN PUAN KAYBEDİLDİ"

Galatasaray'a dair eleştirilerde bulunmaya devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Galatasaray'ın geçen seneki ve bu seneki oyununun mantıklı bir gerekçesi var mı? Galatasaray'ın bir sistemi var mı? İmparator, imparator... Kabul edelim ki İmparator. Büyük hocaların ne yaptığı belli. Gittiği takıma damgasını vuruyor. İyi yapıyor kötü yapıyor ama bir şey yapıyor. Unai Emery ve Fatih Terim... Bunlar ne yapıyor? Yazıktır. Koca kulüp, koca transfer bütçeleri egonuzu tatmin etmek için değil! Falcao sakat olur, oynatmazsın anlarım. Ama top oynarsın. Geçen sene Başakşehir, aptal gibi kaybetmese Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var mıydı? Geçen sene berbat bir futbol, ne olduğunu anlamadığım bir futbol anlayışıyla şampiyon oldu. Sezonun en flaş transferini sen yapmışsın, geçen seneden oturmuş bir takım geliyor... Böyle bir şey olabilir mi? Sezonun 5. haftasında teknik direktör hatasından iki maç gitti Galatasaray'da. Konyaspor ve Yeni Malatyaspor. Böyle bir şey olabilir mi? Galatasaray, 1-0'a yatmaya kalkışıyor... Ne olduğu belli olmayan bir oyun sisteminde anlaşılıyor. Emre'lik maç Emre yok. Falcao'luk maç, Falcao yok. Ömer Bayram'dan olmayacak bir şey yaratmaya çalışıyorsun. Ömer Bayram da kendini Hagi zannediyor. Her şeyi yaptı da bir yandan da fazla havaya girmiş"

"FATİH TERİM'İN GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRLÜK MİSYONU BİTMİŞTİR"

"Fatih Terim çıksın desin ki 'Ben şunu yapıyorum' İri iri görünen içi boş laflar etmek başka bir şey, hakiki futbol konuşmak başka bir şey. Fatih Terim'in hakiki futbol konuşabileceği kanaatinde değilim. Dün itibariyla Fatih Terim'in Galatasaray'daki teknik direktörlük misyonu bitmiştir. Artık yoktur. Böyle bir teknik direktörlük, dünya üzerinde yoktur. Terim'in Galatasaray'a yaptığı hizmetlere minnettarım ama bundan sonra yapması gereken şudur: Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olsun ve Galatasaray'a teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı alsın"

"BELLİ Kİ FEDERASYON GAK DESEN CEZA VERECEK. NİYE ÇANAK TUTUYORSUN?"

"Fatih Terim kenarda olsaydı farklı sonuç alınır mıydı? Diyelim ki alınırdı o zaman niye kenarda değildi? O zaman kendini attırmayacaksın, cezaya sebebiyet verecek konuşmalar yapmayacaksın. Cezasını haklı bulmuyorum ama madem böyle bir durum var konuşma bile. 'Bana karşı bir tavır olduğunu düşünüyorum ve bundan sonra konuşmuyorum' desin. Oraya çıksın ve sorulara ciddi cevap verme mecburiyeti yok. 'Bugün hava çok güzel' tarzında abuk subuk cevapları versin ve protestosunu böyle göstersin. Çünkü belli ki bundan sonra gak dese ceza verecekler! Belli ki Federasyon buraya kitlendirilmiş vaziyette. Belli ki Fatih Terim'e yönelik bir tepki Türkiye'nin belli noktalarından gelmiş ve göz açtırmayın denmiş. Bir öfke var. Fatih de bunlara hal ve hareketleriyle çanak tutuyor iki ne oynatıyorsun?"

FATİH TERİM'İN CLUB BRUGGE MAÇI SONRASI AÇIKLAMALARI

Fatih Terim'in Club Brugge maçı sonrasındaki açıklamaları üzerine konuşan Altaylı, "Oyunlar sahada oynanıyor, galibiyetler masa başında alınmaz" diyor ve bazıları bunu Türkiye'ye gönderme olarak diyor. Öyleyse bu gönderme aptalca değil mi? Son 20 senede en çok şampiyon olan kim? Sensin. O zaman bu şampiyonlukları masa başında mı aldın? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle atıflar olmaz.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının spikeri Melih Şendil'in maç anlatımını değerlendiren Altaylı, "Bu adam Fenerbahçeli. Galatasaray karşıtlığını saklayamıyor diye de eleştirdik hep. Son dönemde kulağını çekmişler, Galatasaray karşıtlığını sakladı, Kasımpaşa karşıtlığı yaparak. Senden istediğimiz maçı anlatman. Melih Şendil sürekli kötü anlatıyor. Bir spiker gibi değil bir taraftar gibi anlatıyor. Önceden Fenerbahçe taraftarı gibi anlatıyordu. Galatasaray buradan çok tepki gösterdi. Bu sefer bir kelimesi itibariyle değil, anlatış coşkusu itibariyle de fazla Galatasaraylı. Sana Galatasaray düşmanlığı yapma derken Galatasaraylı ol demedik ki. Doğru düzgün maç anlat, duygularını işin içine katma dedik. Aman Galatasaraylılar kızmasın diye Kasımpaşa karşıtlığı yarın öbür gün Kasımpaşalılar kızmasın diye Ankaragücü karşıtlığı yarın başkası... İş buraya gelmiş vaziyette. Maç anlatımı bile zıvadan çıkmış vaziyette. Teknik bilgi ver falan 'Ooooo' değil, senin işin bu değil. Rahatsız oluyor insan bundan" ifadelerini kullandı.