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Fatih Altaylı'dan Mustafa Cengiz'e eleştiri

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski 2. başkanı Fatih Altaylı, kulübün Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşma yaptı. Altaylı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i eleştirerek, "Bir Galatasaray başkanı, geçmişte bu görevi başarıyla yapmış birinden bahsederken 'Küfür edecektim, kendimi zor tuttum' demez" diye konuştu. "Galatasaray'ın seçime gidip gitmeyeceği kararı Florya'dan verilmez" diyen Altaylı, "Yarın Florya, biz bu başkanı istemiyoruz derse gidecek misiniz?" şeklinde bir soruyla tepki gösterdi

Fatih Altaylı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve eski 2. başkanı Fatih Altaylı, bugün yapılan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Altaylı, yönetimin geçtiğimiz genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi ile ilgili "Yönetimler 1500-2000 oyla seçiliyor daha sonra 200-300 oy ile devirebiliyoruz. Bu bana makul gelmiyor. Seçildikten 6 ay sonra genel kurula gidiyorlar iyi organize olmuş muhalefet bu yönetimi devirebiliyor" ifadelerini kullandı. Altaylı, daha sonra başkan Mustafa Cengiz'e eleştirilerini sıraladı:

"BAŞKAN BU KADAR KONUŞMAMALI!"

"Beni rahatsız eden durum yönetimin ibra edilmeme kararını yok sayması. Az önce Faruk Süren durumla ilgili hissiyatını aktardı. Faruk Süren'i uzun yıllardır tanırım. Faruk Süren'in kardeşiyimdir. Mustafa Cengiz'e bir tavsiyem var. Son yıllarda koltuğa oturan başkanlarımız, geçmiş başkanları örnek almaktansa yeni bir tavır sergiliyorlar. Çok fazla konuşuyorlar ve çok konuşunca da boş konuşmuş oluyorsunuz. Başkanın bu kadar konuşması hoş değil. Galatasaray başkanı kolay ulaşılır olmamalı. Başkan eğer çok fazla konuşmak istiyorsa profesyonel destek almalı. Nasıl konuşacağını öğrenmeli. Burası Malatyaspor değil. Onlara da saygımız var elbette. Bizim övündüğümüz başkan tarzının konuşma tarzı böyle olmamalı.

"KİMSEYE KÜFREDEMEZSİNİZ"

Galatasaray Başkanı, 'Küfür edecektim ama kendimi zor tuttum' diyemez. Hakkınız yok. Karşımda 4 tane baldırı çıplak gördüm diye bu şekilde konuşmazdım. Terbiye dışı bir harekettir bu. Çok ayıp! Hakkınız yok böyle bir şeye Mustafa Bey. Kimseye küfredemezsiniz. Çok ayıptır, terbiye dışıdır. Terbiyeli bir başkan bunu yapmaz. Çok haklısınız aslında, belki de böyle yapmak lazım. Bir tek kişiden size tepki gelmedi çünkü. Her şeyi kanıksadık artık. Bir başkanımızın eski başkanına küfrettim demesini kimse umursamadı. Böyle kıyamet kopması, ne diyor bu adam denmedi.

 

"GALATASARAY, FLORYA'DAN YÖNETİLMEZ"

O konuşmanızda dediniz ki biz aslında genel kurulun dediği gibi istifa edebilirdik, Florya bize istifa etme dedi. Galatasaray'ın seçime gidip gitmeyeceği kararı Florya'dan verilmez. O genel kurulun kararıdır. Genel kurul isterse isteseniz de istemeseniz de seçime gidersiniz. Galatasaray, Florya'dan yönetilmez. Biz 14 yıl şampiyon olmazken de aynı şekilde Galatasaray'ı destekliyorduk. Galatasaray bizim için şampiyonluktan ibaret değildir. Önemli olan Galatasaray'ın ilkesel, etik değerleridir. Yarın Florya, biz bu başkanı istemiyoruz derse gidecek misiniz? Bu nasıl bir lakırdıdır?

"ULTRASLAN KİMDİR KARDEŞİM?"

Beni rahatsız eden manzaralar giderek artıyor. Acaba yaşlandığım için mi, bilmiyorum. Geçen ağzımdan bir lakırdı çıktı. Ali Koç'un sözlerini kıskandım, geçen gün söylediklerini. Bizde durum böyle değil. Geçenlerde yine başkanımızın bir sözü geldi. Başkanımız otobüs uğurluyordu, 'Herhalde oğlu askere gidiyor' dedim. Kimi uğurluyordu? UltrAslan. Kendilerine statta ofis verilmiş bir taraftar grubu. UltrAslan kimdir kardeşim? İçinize siniyor mu? Bu arkadaşlar, bir süre önce bir tarikat önderinin yanında el öpüyorlar, yanlarında Fenerbahçe'de görev almış bir mafya bozuntusuyla. Dediğiniz gibi olsa o onun sorunu olur. Onların burada ofisi varsa, markaları GSStore'da satılıyorsa benim sorunumdur. Yoksa taraftarın ne yaptığından bana ne? Galatasaray'a yakışmayan her şey beni çok sinirlendiriyor. Galatasaray'ın kendine layık bir şekilde yönetilmesi için yönetimi uyardığım için de üzgünüm."

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