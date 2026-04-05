Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Giriş: 05.04.2026 - 16:43 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.
Fatih Karagümrük'ün goller, 39. dakikada Serginho ve 87. dakikada Babicka'dan gelirken Çaykur Rizespor'un golünü ise 70. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde bu sezonki 5. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 20 puana ulaştı.
3 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
