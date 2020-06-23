Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen zorunluluk ve teknik direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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