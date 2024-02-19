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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih'te cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı

        Fatih'te stantları gezen kadının cep telefonu çalındı: O anlar kamerada

        Hollanda'dan İstanbul'a gezmeye gelen kadın, Fatih'te hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelediği sırada hırsızların hedefi oldu. Şüphelinin, kadının cebinden cep telefonunu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 03:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 03:06
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        Fatih'te cep telefonu hırsızlığı kameraya yansıdı
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        Fatih'te, Hollanda'dan gelen Buket Buğday'ın cep telefonu, hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelediği sırada çalındı. DHA'nın haberine göre; kadının cebinden telefonu çalan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde meydana geldi.

        CEP TELEFONUNU ÇALMAK İÇİN FIRSAT ARADI

        Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki stantları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu. Şapkalı olan şüpheli, bir yandan stantları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı.

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        İKİNCİ DENEMESİNDE ÇALDI

        İlk denemesinde hedefine ulaşamayan şüpheli, beraber hareket ettikleri değerlendirilen diğer kadının yanına giderek sohbet etti. Tekrar Buket Buğday'ın yanına gelen şüpheli, ikinci girişiminde Buğday'ın cebinden telefonu aldı ve hiçbir şey olmamış gibi mağaza önündeki stantlara bakmaya devam etti. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise etrafına bakarak telefonunu ararken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

        ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

        Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Buket Buğday polis merkezine giderek iki hırsızdan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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