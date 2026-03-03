Canlı
        Fatih'te tramvay, tramvaya çarptı | Son dakika haberleri

        Fatih'te tramvay, tramvaya çarptı

        İstanbul Fatih'te raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi

        Giriş: 03.03.2026 - 10:06
        Fatih'te tramvay, tramvaya çarptı
        Fatih'te, Bağcılar yönünde ilerleyen tramvayın raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarpması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

        AA'da yer alan habere göre T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'nda seyreden tramvay, Eminönü durağına geldiği sırada raydan çıkarak karşı yönden gelen tramvaya çarptı.

        Kazada, araçlarda hasar oluşurken, yolcular tahliye edildi. Seferlerde aksamaya neden olan kazanın ardından, raydan çıkan tramvayın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.

