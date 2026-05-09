        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Tekke: Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz

        Fatih Tekke: Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, sezonu kupayla tamamlamak istediklerini söyledi. Öte yandan Tekke, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın istifa tepkilerini hak etmediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 23:33 Güncelleme:
        "Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Bizim için sonuç olarak mutlu eden bir maç oldu. Son oynadığımız maçlarda galibiyet yoktu. Derbide galibiyet önemli. Hızlı hücumla pozisyonlar bulmaktı amacımız ama final paslarında başarılı olamadık. Beşiktaş daha baskılı oynadı denebilir. Hasar almadık, sakatlık olmadı. Bu bizim için önemli. Çarşamba günü yılın en önemli maçına çıkacağız. Kadro derinliğinden dolayı bazı oyuncular 90 dakika oynamak zorunda kaldı. Üzücü anlarıyla, hatasıyla bir maç bitti. Çarşamba günü değerli bir maça çıkacağız. Ligi çok iyi getirdik, beklentinin üstünde bir sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

        Beşiktaş'tan kiraladıkları Ernest Muçi ile ilgili konuşan bordo-mavili teknik adam, "Muçi'yle ilgili fikrimi kulübe de kendisine de ilettim. Muçi bulunduğu dönem itibariyle çok faydalı oldu, iyi şeyler yaptı. Muçi'nin olmasını istemek noktasında soru işareti yok. Ekonomik olarak sıkıntı olabilir ama bizim istediğimiz yönde olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Sakat futbolcuların durumuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tekke, "Savic'in durumu belli değil. Felipe belki oynayabilir. Pina dönecek ama stoper mevkiinde çarşamba günü ne olur bilmiyorum. Onana'yı henüz bilmiyorum ama olabildiğince güçlü çıkmaya çalışacağız. Kimle çıkarsak çıkalım kazanmamız gereken bir maç." dedi.

        TEKKE'DEN YALÇIN'A DESTEK

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yönelik istifa tezahüratlarına da değinen Tekke, "Konyaspor maçında son dakikada tartışılabilir bir penaltı vardı, Beşiktaş'ın iki topu direkten döndü. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncusu bu statta istifaya davet ediliyor. Bu tepkileri hak etmiyoruz. Kimseyi koruduğumu düşünmeyin. Bu yarın bana da yapılacak. Türkiye'de bu yapılıyor. Yaptıklarımızın bir değeri yok. Hayaller birleştiriyor gerçekler ayrıştırıyor. Türkiye'nin iklimi, gerçeği bu. İyi olmak için sadece çalışıyoruz. Avrupa'ya kalmayı garantilemiş olmamıza rağmen transferine çok yakın olduğumuz 2 oyuncu yine bizi reddetti. Bunun ülke futboluyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun zararını herkes çekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

