        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'den Lucescu'ya duygusal veda - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den Lucescu'ya duygusal veda

        Teknik direktör Fatih Terim, hayatını kaybeden Mircea Lucescu için duygu yüklü bir mesaj paylaştı.

        Giriş: 08.04.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Terim'den Luce'ye duygusal veda

        Fatih Terim, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için bir paylaşım yaptı.

        Fatih Terim, duygu yüklü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Sevgili Mircea,

        Bu satırları yazmak hiç kolay değil.

        Ama ömrünün neredeyse tamamını o eşsiz çim kokusuyla, yeşil zemin üzerindeki çizgiler arasında veya ötesinde, herkese nasip olmayacak büyük sorumluluklar altında geçirmiş iki futbol insanı olarak bu hikayenin sessiz kalmadan tamamlanması gerekiyor.

        Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu.

        Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi.

        Bu, temeline saygı ekilen bir veda mektubu. Sen, futbolun hakkını sonuna kadar verdin.

        Sadece Romanya'ya veya Türkiye'ye değil, bu oyuna çok şey verdin. Ve biliyorum; nerede olursan ol, gözünün futbolun üzerinden ayırmayacaksın.

        Huzur içinde uyu dostum."

