Fatih Terim'den rehavet önlemi

20 yılın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1 yenen Galatasaray’da büyük mutluluk yaşanıyor… Senelerdir süren galibiyet hasretini sonunda dindiren sarı-kırmızılı camiada, yönetimden taraftara, futbolculardan teknik heyete herkesin ağzı kulaklarında… Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu durumun bir rehavete dönüşmemesi için ipleri sıkı tutuyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; maçın bitimiyle birlikte kutlamalar yapan futbolcularıyla dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelen deneyimli teknik adam, antrenman öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Tesislerde dün gerçekleşen idman öncesi veya sonrası herhangi bir kutlamaya izin vermeyen İmparator, "Asıl hedefimize henüz ulaşamadığımızı unutmayın… Önemli bir maçı kazandık ama bu bize sadece 3 puan getirdi. Şampiyon olmak istiyorsak, son haftaya kadar aynı şekilde mücadele etmeliyiz. Fenerbahçe galibiyeti geride kaldı. Kutlamayı Mayıs’ta yapalım" ifadeleriyle oyuncularına disiplini elden bırakmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Florya’da dün yapılan antrenmanda kazanılan herhangi bir maçın ardından uygulanan rutin çalışmanın gerçekleştiği ve özel olarak bir şey yapılmadığı ifade edildi.