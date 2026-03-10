Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçında tribünde!
10.03.2026 - 21:46
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim de destek için tribünde yer aldı.
Terim, müsabakayı locadan ailesiyle takip ederken, taraftarlar da deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.
