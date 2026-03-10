Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçında tribünde! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Galatasaray-Liverpool maçında tribünde!

        Eski Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynadığı müsabakayı stadyumdan izledi.

        Fatih Terim'den, Galatasaray'a destek!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim de destek için tribünde yer aldı.

        Terim, müsabakayı locadan ailesiyle takip ederken, taraftarlar da deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.

