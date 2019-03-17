Geçtiğimiz hafta Antalya’yı 5-0 yenerek moral tazeleyen Galatasaray, bugün çıkacağı Bursa deplasmanından da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Erzurum’da yaşanan puan kaybının ardından şampiyonluk yarışında ağır yara alan Cimbom, dış saha fobisini Yeşil-Beyazlı takımla karşılaşacağı maçla beraber yenmenin peşinde…

Yaşanacak bir puan kaybının şampiyonluğa mal olacağını bilen Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim de Bursa maçının önemine dikkat çekti.

Takımının iç sahada gösterdiği performansın aynısını deplasmanlara da yansıtmasını isteyen deneyimli teknik adamın, “Geçen yıl Gençlerbirliği yenilgisinin ardından taraftarımızın desteği bize moral oldu ve şampiyonluk yürüyüşümüz orada başlamıştı. Şimdi de 2 hafta önce Erzurum dönüşü bizleri havaalanında karşılayan taraftarlarımızı unutmayın… Onlar bize inanıyor. Aradaki puan farkını hala kapatabilecek şansımız var. Ancak bir hata daha yapmayın. Lige verilecek araya umutlu girelim” ifadelerini kullandığı kaydedildi.