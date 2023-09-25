Fatih Terim için flaş iddia: Eski takımına dönüyor!

Dış basında yazılan haberlere göre, Fatih Terim daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.

Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak 2000/2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalyan ekibiyle 28 maça çıkarken 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.46 puan ortalaması yakaladı.

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Fiorentina ile ligde inişli yıkışlı bir grafik çizen Fatih Terim, İtalya Kupası'nda takımı finale kadar taşısa da sezon bitmeden takımdan ayrılmış ve İtalyan devi Milan'ın başına geçmişti.