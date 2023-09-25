Fatih Terim için flaş iddia: Eski takımına dönüyor!
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve uzun süredir bir takımın başında olmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sahalara geri döneceği iddia ediliyor. İşte detaylar...
Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam 2022 yılının Ocak ayında görevinden ayrılmıştı.
Bir süredir takım çalıştırmayan 70 yaşındaki Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Dış basında yazılan haberlere göre, Fatih Terim daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.
2000-2001 SEZONUNDA ÇALIŞMIŞTI
Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak 2000/2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalyan ekibiyle 28 maça çıkarken 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.46 puan ortalaması yakaladı.
Fiorentina ile ligde inişli yıkışlı bir grafik çizen Fatih Terim, İtalya Kupası'nda takımı finale kadar taşısa da sezon bitmeden takımdan ayrılmış ve İtalyan devi Milan'ın başına geçmişti.
GALATASARAY İLE TARİH YAZDI
Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 69 yaşındaki teknik direktör döneminde sarı-kırmızılılar şu başarılara imza attı:
1 - UEFA Kupası şampiyonluğu
8 - Süper Lig şampiyonluğu
3 - Türkiye Kupası şampiyonluğu
4 - Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu