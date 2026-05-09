        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim: Kalbim her zaman Galatasaray'la beraber, şampiyonluğa çok az kaldı

        Fatih Terim: Kalbim her zaman Galatasaray'la beraber, şampiyonluğa çok az kaldı

        Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılılar'ın bugün Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacağı maç öncesi şampiyonluk durumuyla ilgili konuştu. Kalbinin her zaman Galatasaray'la beraber olduğunu belirten Terim, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 17:38 Güncelleme:
        Fatih Terim'den Galatasaray sözleri!

        Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, kalbinin sarı-kırmızılı takımla birlikte olduğunu ve şampiyon olmaları halinde Hesap.com Antalyaspor maçından sonra Başkan Dursun Özbek ile meslektaşı Okan Buruk'u arayacağını söyledi.

        İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Milwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KALBİM HER ZAMAN GALATASARAY'LA BERABER"

        Terim, Galatasaray'ın ligde bugün Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak olmasıyla ilgili, "Açıkçası kalbim onlarla beraber, Galatasaray'la beraber. Çok az kaldı. Yine her zamanki gibi Sayın Dursun Özbek'i ve sevgili meslektaşım Okan Buruk'u da arayacağım. Okan, çok önemli bir 3 sene yaşadı. 4. seneyi yaşamak ve yaşatmak üzere. Önemli işler yaptı. Dursun Başkan ve yönetim de hakeza. Dolayısıyla çok az kaldı. Kalbim onlarla beraber." diye konuştu.

        "REKORLAR KIRILMAK İÇİN VARDIR"

        Deneyimli teknik adam, 1996-2000 arasında kendi dönemindeki üst üste 4 şampiyonluk rekorunun tekrarlanma ihtimaliyle ilgili, "Rekorlar kırılmak için vardır. Devrimler de kararlılıkla ve devamlılıkla olur. Büyük takımlar da ne kadar şampiyon olursa olsunlar tatmin olmazlar, yenisini isterler. Bunu herkes bilecek. Büyük takım böyle olunuyor." ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY İNŞALLAH BUGÜN BU İŞİ BİTİRECEK"

        Teknik direktör Okan Buruk'un başarısına da değinen Terim, "Daha önce öğrencim olan Okan, şimdi Okan Hoca olarak 4. şampiyonluğunu almak üzere. Kendisini çok başarılı buluyorum ve canı gönülden tebrik ediyorum. Her zaman aradım, nasipse yine maçtan sonra onları arayacağım. İnşallah bu işi bugün bitirecekler. Çünkü Galatasaray'ın bayrağı hep yukarıda olmalıdır, hep yükseklerde olmalıdır. Bunu da herkes böyle bilmelidir." şeklinde görüş belirtti.

        Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı. Mauro Icardi'nin veda maçı. Yıldız oyuncu Antalyaspor maçında son kez Rams Park'a çıkacak. Budapeşte Finalinin adı belli oldu. PSG ile Arsenal 30 Mayıs'ta Puskas Arena'da karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Litvanya'da mağlup oldu. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu...
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları
