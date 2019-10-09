Üst üste iki yılı şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezona kötü başlayan Galatasaray'ın imdadına milli ara yetişti. İlk 7 haftada sadece 10 puan toplayabilen, attığı 6 golle tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim takımdaki eksikler üzerine teşhisi koydu!

Gençlerbirliği maçı sonrasında 'Ben de insanım, hata yapabilirim' diyerek sorumluluğu üzerine alan Terim, sert açıklamalarıyla oyuncularına da mesaj vermişti. İmparator, kötü oyunla ilgili gördüğü aksaklıkları ve problemleri teşhis etti ve milli arada bu sorunları gidermek için kolları sıvadı.

İŞTE TERİM'İN RAPORU

Kurmaylarıyla birlikte yoğun bir mesai veren Fatih Terim, oyundaki sorunları da belirledi. Terim'in teşhislerinin satırbaşları şöyle:

- Kolay top kaybı yapıyoruz. Kaptırılan toplar sonrasında şok baskı yapmada sorunlarımız var. Topu kazanamıyoruz, rakibin oyun kurmasını engelleyemiyor ve geriye kadar koşmak zorunda kalıyoruz, kontratakları kesemiyor ve tehlike yaşıyoruz.

- Şok baskı, ön bölge oyuncularından başlamalı, kenarlarda da topa en yakın oyuncular baskıdan sorumlu olmalı. Geri bölgenin güvenliği için stoperler ve savunma önündeki oyuncu yeterli olabilir.

- Oyun kurarken çok hareketsiz kalıyoruz. Geriden top çıkarmaya çalışırken öndeki oyuncular demarke pozisyona çıkamıyor. Topu ön bölgeye taşıdığımızda da hareketsiz kaldığımız için oyun dar alana sıkışıyor.

- Rakip sahada set oyunundayken yön değiştirmeleri çok yapıyor ve alanı kullanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Topun hakimiyeti bizde olduğunda daha geniş alana yayılmalı ve daha çok yön değiştirmeliyiz.

İSTATİSTİKLER DE GÖZLER ÖNÜNE SERDİ!

PAS ARTIŞ GÖSTERDİ, HÜCUM VERİMLİLİĞİ AZALDI

Sarı-kırmızılılar pas, isabetli pas, üçüncü bölgeye atılan pas, anahtar pas sayılarında geçen sezondaki 7 dilimlik süreci geride bıraksa da hücum verimliliğindeki istatistikler, sorunları gözler önüne serdi.

İlk 7 haftada sadece 79 şut çekebilen, 55 şut pası verebilen Galatasaray'ın dripling sayısı da geçen sezona göre 61 azaldı. Comparisonator'un verisine göre Galatasaray'ın başarılı atak aksiyonları da geçen sezona göre 7 haftalık dilimde 90 adet düşmüş durumda!

TOP KAZANMA VE TOP KAYIPLARI DA PROBLEM!

Maçlarda topa yüksek bir yüzde ile hükmetmesine rağmen yaşadığı top kayıplarıyla kalesinde birçok tehlike gören Galatasaray, hem topu kazanmakta hem de kendi sahasında topa hakim olmada sorun yaşıyor.

20 saniye içinde şuta neden olan kendi yarı sahasında yapılan top kayıpları bu sezon 33'ü bulan Galatasaray'ın rakip kendi sahasında kaybettiği top sayısı da geçen sezona göre 37 adet artış gösterdi.