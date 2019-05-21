Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçındaki "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Başakşehir kaleci antrenörü Orhan Ak ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi!

Fatih Terim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcı antrenör Ümit Davala ile Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in "saldırısı" ve "tedbire uymaması", Ümit Davala'nın "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Orhan Ak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

 

Kurul, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da çeşitli gerekçelerle disiplin kuruluna sevk etti.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor da "saha olayları" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Devre arası transferleri ne yaptı?
FUTBOLHer şeyi değiştiren kararlar!
Fikret Orman'dan yöneticilere: Taraftar gibi düşünmeyelim (Beşiktaş haberleri)
FUTBOL"Taraftar gibi düşünmeyelim"
Fatih Terim yumruk gösterdi! (Fatih Terim Orhan Ak kavgası! GS Başakşehir)
FUTBOLTerim yumruk gösterdi! İşte o görüntü
Fatih Altaylı: Şampiyonluk Başakşehir'in ikramı oldu
FUTBOL"Şampiyonluk Başakşehir'in ikramı oldu"
Kameni: "Ayrılmak istiyorum"
FUTBOL"Ayrılmak istiyorum"
Fenerbahçe'ye Antalya maçı öncesi kötü haber
FUTBOLFenerbahçe'ye Antalya maçı öncesi kötü haber
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gitme ihtimali var mı? Üçlü averaj nasıl hesaplanıyor?
FUTBOLFenerbahçe'nin 6. olma ihtimali...
Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 isimle yollar ayrılıyor...
FUTBOLDev operasyon! 9 isim yolcu...
Fransa'nın aday kadrosu belli oldu
FUTBOLFransa'nın Türkiye kadrosu belli oldu
Fatih Karagümrük: 2 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLFatih Karagümrük, finalde

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X