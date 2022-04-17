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Fatih Terim sessizliğini bozdu!

Galatasaray'daki görevine son verildikten sonra inzivaya çekilen Fatih Terim sessizliğini bozdu. Uluslararası basına konuşan tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'daki süreci anlatırken kariyerinin bundan sonraki kısmıyla ilgili de konuştu

  • 01
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    Galatasaray efsanesi Fatih Terim, The Athletic'ten Nick Miller'a verdiği röportajda "ailem" olarak nitelendirdiği sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık sürecini, kariyerindeki en büyük hedefi, milli takım günlerini ve daha fazlasını anlattı.
  • 02
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "KULÜPTE DEVRİM OLMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM"

    "Bu sezonun başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacağını söyledim"
  • 03
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "YOLLARI AYIRMA KARARI BEKLEDİĞİM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

    (Yolları ayırma kararı) Beklediğim bir şey değildi. Şimdi mental anlamda rahatlamak için biraz zamana ihtiyacım var"

     
  • 04
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "TÜRKİYE'DE GALATASARAY DIŞINDA BİR TAKIM ÇALIŞTIRMAM İMKANSIZ"

    "Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımı çalıştırmam imkansız. Galatasaray tek yönlü bir bilettir"
  • 05
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Başka bir Türk kulübü için çalıştığımı düşünemiyorum bile. Kulübüm beni ne zaman istese, hayır diyemedim"
  • 06
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Galatasaray benim evim, benim ailem. Her seferinde aileme döndüm."
  • 07
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Galatasaray'a her dönüşümde görüşmeler hep kısa sürdü. Bana 'Sana ihtiyacımız var' dediler. Kontratımı, üzerinde yazan paraya bakmadan imzaladım"
  • 08
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "BEŞ KATI PARA TEKLİF ETTİLER, GALATASARAY'I TERCİH ETTİM"

    "Futbol oynarken de birçok kulüp beni istedi. Beş kat daha fazla para teklif edenler oldu. Ama ben Galatasaray'ı tercih ettim"
  • 09
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Tek bir kulübe ait olmak böyledir, böyle hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim ve bunu bu şekilde gösteriyorum" 

     
  • 10
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Karakterim asla değişmedi. 50 yıl önce Galatasaray'a gelen Fatih Terim ne ise, şu anki Fatih Terim de o."
  • 11
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "ALEX FERGUSON'UN YAPTIĞINI TÜRKİYE'DE YAPMAK İMKANSIZ"

    "Alex Ferguson futboldaki en önemli adamlardan biri. Elbette onun teknik direktörlüğünden ve yönetim tarzından etkilendim, çünkü çok şey başardı" 
  • 12
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Türkiye'de Ferguson'un Manchester United'da kaldığı süre (27 yıl) kadar bir takımda görev yapmak imkansız. Burada o süre 50 yıl gibi olur" 
  • 13
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Büyük kulüplerde çalışmak çok farklı. Euro 96'dan sonra Galatasaray'a geldim. Belki bazı yerlerde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ya da ligi ikinci bitirmek başarı olabilir. Ama Galatasaray'da tek başarı birinci olmak"
  • 14
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "İlk şampiyonluğu aldıktan sonra her şey daha da zor. Büyük kulüpte geçirdiğiniz her gün işler daha da zorlaşıyor. Hiç maç kaybetmemelisiniz, her zaman gelişmelisiniz"

     
  • 15
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "BAŞARIYI SÜRDÜRMEK DAHA ZOR"

    "Başarıyı sürdürmek çok daha zor. Çünkü sürekli aynı şeyleri yapamazsınız, bir şeyleri değiştirmeniz gerekir.

     
  • 16
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "LEEDS MAÇINI KAYBETSEYDİK DE O TARAFTARLAR HAYATTA OLSAYDI"

    [1999-2000 sezonundaki] Leeds maçını kaybetmiş olsaydık da o iki taraftar hayatta olsaydı, benim için daha iyiydi. O Leeds taraftarlarını hep düşünüyorum. Umarım huzur içinde uyurlar."
  • 17
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRMAK DAHA ZOR"

    "Milli takımı çalıştırmak daha zor. Çünkü tüm ülkeye karşı sorumlusunuz. Renkleriniz kırmızı-beyaz, sarı-kırmızı değil. Herkes sizi sorguluyor. Bunu hissediyorsunuz"

     
  • 18
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Galatasaray'dayken sadece Galatasaray taraftarına karşı sorumlusunuz. Bu sorumluluğu hep hissettim ama baskıdan hiç etkilenmedim. Bu baskı hiç üzerimde büyük bir yük oluşturmadı."
  • 19
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "KARİYERİMDEKİ ADIMA HENÜZ KARAR VERMEDİM"

    "[Kariyerimdeki bir sonraki adıma] henüz karar vermedim. Yakında bileceğim ama henüz bilmiyorum.
  • 20
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Benim için en önemli şey, kazandığım kupalardan çok daha önemli şey, Türk futboluna bir miras bırakmak istiyor olmam"
  • 21
    Fatih Terim sessizliğini bozdu!

    "Bir oyun, bir mantalite, teknik direktör olarak bir yaşam... Benim için en gurur verici şey bu olacak. İnsanların bana duydukları sevgi paha biçilemez."

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