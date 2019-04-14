Süper Lig’in 28. haftasında bugün Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde sahaya süreceği 10 kişiyi belirledi. Ancak geçtiğimiz hafta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao’nun yerine savunmada kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre bir diğer cezalı isim Luyindama’nın yerine geçtiğimiz hafta Donk’u oynatan deneyimli teknik direktör, Hollandalı oyuncuyu bu maçta da stoperde kullanacak.

Donk’un yanında oynayacak diğer stopere ise maç saatine doğru karar verecek olan Terim’in kafasındaki isim Fernando… Ancak bu bölge için Semih Kaya ve Ahmet Çalık alternatifleri de bulunan İmparator, bu 2 isim üzerinde de duruyor. Hafta boyunca gerçekleştirdiği idmanlarda Fernando, Semih ve Ahmet’i Donk’un yanında deneyen tecrübeli antrenör, kesin kararını maç saatinde verecek.

Lider Başakşehir’in puan kaybettiği haftada 19 yıldır kazanılamayan Kadıköy deplasmanına çıkılırken oyuncularının psikolojisini de gözlemleyen Terim’in, Şükrü Saraçoğlu’ndaki atmosferden etkilenebileceğini düşündüğü için Semih ve Ahmet’i şimdilik Fernando’nun gerisinde gördüğü öğrenildi.

Geçen yıl Kadıköy’de berabere kalınan maçta forma giyen Fernando’nun mental olarak önde görüldüğü kaydedildi.