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Fatih Terim "zemin" dedi, yönetim harekete geçti

TT Stadı'ndaki bozuk zeminden şikayet eden teknik direktör Fatih Terim, yönetimi de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı kurmayların stat görevlilerinden acil rapor istediği ve gerekirse yurtdışından ekip getirebilecekleri bildirildi

Fatih Terim

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçını da kazanan Galatasaray, son olarak evinde ağırladığı BB Erzurum'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Mostafa Mohamed'in kaydettiği 2 golle 3 puana ulaşan Aslan, bozuk zemine rağmen iç sahada oynadığı son 2 maçını da kazanmasını bildi. Ancak takımına pas oyununu oturtmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, kazanılmasına rağmen sahaya yansıtılan oyundan memnun kalmadı.

Çamur zemindeki Kasımpaşa maçının ardından henüz eski haline dönemeyen TT Stadı'nda BB Erzurum'u ağırlayan Sarı-Kırmızılı takım, daha önceki haftalarda görmeye alıştığımız pas oyununu ortaya koyamadı. Oyuncularının hem top kontrolü hem de isabetli pas anlamında zeminin azizliğine uğradığını gören deneyimli teknik adam, görevlileri harekete geçirdi. Erzurum mücadelesinin ardından haftaya yine TT Stadı'nda konuk edecekleri Sivasspor maçını düşünen İmparator'un, yönetimden bir an önce zemine çare bulmaları yönünde talepte bulunduğu ifade edildi. Terim'in talebiyle harekete geçen Cengiz yönetiminin, stat görevlilerinden acil rapor istediği ve gerekirse yurtdışından ekip getirebilecekleri bildirildi.

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