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        Haberler Gündem Fatih Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: İstanbul Fatih Belediye Başkanı kim oldu? Mehmet Ergün Turan Fatih Belediye baskanı oldu scm04

        31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan oldu!

        Yerel seçimlerin ardından oylarının sayımıyla birlikte meraklı gözler seçim sonuçlarına odaklandı. İstanbul ilindeki seçmenler, 31 Mart 2024 Belediye Başkanlığı Seçimi sonuçlarını Haberturk.com'da canlı olarak takip edebildiler. Kesin olmayan sonuçların duyurulmasıyla birlikte, "Fatih Belediye Başkanı kim oldu?" gibi sorular da cevap buldu. İşte İstanbul'un ilçesi Fatih 2024 seçim sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:20
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        Türkiye'deki yerel seçim maratonu sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu süreçte İstanbul'un Fatih ilçesinde Belediye Başkanı dahil olmak üzere kazanan yerel yöneticiler belirlendi. İşte İstanbul Fatih yerel seçim sonuçlarına ilişkin merak edilen bilgiler...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        FATİH BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

        Türkiye'de yerel seçim süreci sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Fatih'in Belediye Başkanı aldığı 47,56 oy oranıyla AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan oldu.

        İstanbul'da açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Belediye Başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        FATİH SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

        298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor. Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

        Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

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        Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

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