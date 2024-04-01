Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

Aydın Yerel Sonuçları 2024

Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

Van Yerel Seçim Sonuçları 2024