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Uzun süredir birlikte olduğu Ece ile evlenme isteğini çok kez dile getiren dünyaca ünlü piyanist bugün Türkiye'nin Milano konsolosluğunda muradına eriyor. Daha önce ki, evliliğinden bir kızı olan Fazıl Say’a bugün nikahında yakın arkadaşları eşlik edecek.