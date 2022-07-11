FED Temmuz ayında yeniden toplanacak. Haziran ayında beklentinin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından Amerikan Merkez Bankası'nın Temmuz FED kararı için nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Temmuz ayının gelişiyle birlikte ""Fed toplantısı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" soruları gündeme geldi. İşte, Temmuz FED toplantı tarihi...