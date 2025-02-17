Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:

"Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."