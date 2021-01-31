DHA

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise orta şut çalışmaları yaptı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde saha adaptasyon çalışması yaptı.

Öte yandan Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri´nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.