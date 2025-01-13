Felçli kadına cinsel saldırıda tahliye!

Bursa'da kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına cinsel saldırıda bulunup ilaçlarını çaldığı öne sürülen Serkan T.'nin (23), 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görüldü.

DHA'nın haberine göre tutuklu sanık, 'Cinsel saldırı', 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan T., eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, "Seni muayene edeceğim" dedi. Serkan T., iddiaya göre sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

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DİRENEN KADINA TOKAT ATTI

Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan şüpheli, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Serkan T. kaçarken, N.T. telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

3 SUÇTAN İDDİANAME

'Cinsel saldırı', 'Basit yaralama', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Serkan T., savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.