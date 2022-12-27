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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 4-0 kazandı. Fenerbahçe'de goller 20. dakikada Joushua King, 26. dakikada Michy Batshuayi, 86. dakikada Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique'den geldi. Ayrıca Fenerbahçe'nin gollerindeki iki asisti de Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi yaptı.

Bu karşılaşma sonucunda Fenerbahçe puanını 32'ye çıkararak, Süper Lig'de maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi. Atakaş Hatayspor ise 15 puanda kaldı. Fenerbahçe bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Atakaş Hatayspor ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.

VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI Fenerbahçe'de golcü futbolcu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Mücadele öncesi dizinde ağrı meydana gelen Ekvadorlu futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi. SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine 5 oyuncudan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Valencia ve Joao Pedro görev alamadı. Bu oyuncuların haricinde hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres de kadroda yer almadı. ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, Hatayspor maçında kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen 17 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Öte yandan sakatlığı son bulan Alioski de mücadeleye yedek soyundu.