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Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler mücadeleyi 4-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Fenerbahçe: 4 - Hatayspor: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Hatayspor'u konuk etti. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'de goller 20. dakikada Joushua King, 26. dakikada Michy Batshuayi, 86. dakikada Serdar Dursun ve 90+5. dakikada Gustavo Henrique'den geldi. Ayrıca Fenerbahçe'nin gollerindeki iki asisti de Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi yaptı.

Bu karşılaşma sonucunda Fenerbahçe puanını 32'ye çıkararak, Süper Lig'de maç fazlasıyla tekrardan liderliğe yükseldi.

Atakaş Hatayspor ise 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Atakaş Hatayspor ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.

VALENCIA KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de golcü futbolcu Enner Valencia, Hatayspor maçının kadrosunda yer almadı. Mücadele öncesi dizinde ağrı meydana gelen Ekvadorlu futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesine 5 oyuncudan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Miguel Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Valencia ve Joao Pedro görev alamadı. Bu oyuncuların haricinde hazır durumda olmayan Nazım Sangare ve Luan Peres de kadroda yer almadı.

ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler, Hatayspor maçında kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen 17 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Öte yandan sakatlığı son bulan Alioski de mücadeleye yedek soyundu.

VOLKAN DERMİREL'E DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e tezahüratlarda bulunarak destek oldu. Volkan Demirel ise alkışlayarak karşılık verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Riberio'nun pasında topla buluşan Lobjanidze'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-0.

22'nci dakikada kaleci Erce'nin hatalı pasında topla buluşan Batshuayi, meşin yuvarlağı Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

26'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Ferdi'nin pasında topla buluşan Rossi, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

29'uncu dakikada Gustavo Henrique'nin vuruşunda top, defans oyuncusundan sekerek sol kenardaki İrfan Can Kahveci ile buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciye çarpan meşin yuvarlağı, filelere yöneldiği sırada yetişen savunma oyuncusu kale çizgisi üstünden uzaklaştırıldı.

32'nci dakikada Zajc'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35'inci dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

38'inci dakikada Ferdi'nin kısa kalan kafayla geri pasında topla buluşan El Kaabi'nin kaleci ile karşı karşıya sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

49'uncu dakikada Altay'ın pasında topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahası sol çaprazından kaleci Erce'yi geçerek vuruşunda Vranjes'in yüzüne çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Aynı dakikada Rossi'nin sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Ferdi'nin ortasında meşin yuvarlakla buluşan Arao kafayla vurdu. Kaleci Erce'den sekerek oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

70'inci dakikada Osayi-Samuel'in ortasında topla buluşan Lincoln'ün kafa ile indirdiği meşin yuvarlağı King kontrol etti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Erce'den dönen top King'e çarparak auta gitti.

86'ncı dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Hatayaspor'da Aabid'in kaleci Erce'ye yolladığı geri pasta araya giren Serdar Dursun, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 3-0.

90+5'inci dakikada Fenerbahçe maçtaki 4'üncü golünü attı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Arao ve Serdar Dursun aynı anda meşin yuvarlağa yükseldi. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Gustavo Henrique'nin vuruşunda top yan direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.

Maçta başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

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