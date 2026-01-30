Fenerbahçe 5 sezondur Avrupa'da doludizgin!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5 sezonda Avrupa'da grup ve lig aşamalarının ardından yola devam etmeyi başardı.

National Arena'da oynanan mücadelede FCSB'yle 1-1 berabere kalan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, puanını 12'ye yükseltirken lig aşamasını da 19. olarak tamamladı.

Bu sonuçla İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek sarı-lacivertliler, ilk maçı 19 Şubat'ta sahasında, ikinci karşılaşmayı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

JESUS'LA GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI 2020-2021 sezonunda Avrupa'da mücadele edemeyen sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi. REKLAM Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'le aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonunda 6 puan toplayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti. Son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, her iki mücadeleyi de 3-2 kaybederek elendi. Bir sonraki sezon takımın başına Portekizli teknik adam Jorge Jesus geçerken, sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, 6 maçta yenilgi yüzü görmezken 14 puanla grubu lider tamamladı. Son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 yenildiği maçın rövanşında sahasında 1-0 kazansa da Avrupa'nın dışında kaldı.

SON 2 SEZONDA PENALTILARLA ELENDİ 2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland'ın yer aldığı grubu 12 puanla lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, direkt son 16 turuna yükseldi. REKLAM Bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. Deplasmandaki maçı 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahasında 1-0 kazandı. Önce uzatmaya ardından penaltılara giden müsabakada sarı-lacivertliler, yarı final biletini kaçırdı. 2024-2025 sezonuna Jose Mourinho'yla başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele etti.