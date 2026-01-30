Habertürk
        Fenerbahçe 5 sezondur Avrupa'da doludizgin! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe 5 sezondur Avrupa'da doludizgin!

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasını 19. sırada tamamlayarak üst üste 5. sezonda da Avrupa'da grup/lig aşamasını geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler; İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco dönemlerinde Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nde istikrarlı şekilde yoluna devam ederken, son iki sezonda penaltılarla elenerek çeyrek final ve son 16 turunda Avrupa macerasını noktaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:37
        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5 sezonda Avrupa'da grup ve lig aşamalarının ardından yola devam etmeyi başardı.

        National Arena'da oynanan mücadelede FCSB'yle 1-1 berabere kalan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, puanını 12'ye yükseltirken lig aşamasını da 19. olarak tamamladı.

        Bu sonuçla İngiltere'nin Nottingham Forest ya da Çekya'nın Viktoria Plzen ekibiyle eşleşecek sarı-lacivertliler, ilk maçı 19 Şubat'ta sahasında, ikinci karşılaşmayı ise 26 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.

        JESUS'LA GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI

        2020-2021 sezonunda Avrupa'da mücadele edemeyen sarı-lacivertli takım, 2021-2022 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi.

        Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'le aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonunda 6 puan toplayarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

        Son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, her iki mücadeleyi de 3-2 kaybederek elendi.

        Bir sonraki sezon takımın başına Portekizli teknik adam Jorge Jesus geçerken, sarı-lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti.

        Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile aynı grupta yer alan sarı-lacivertliler, 6 maçta yenilgi yüzü görmezken 14 puanla grubu lider tamamladı.

        Son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 yenildiği maçın rövanşında sahasında 1-0 kazansa da Avrupa'nın dışında kaldı.

        SON 2 SEZONDA PENALTILARLA ELENDİ

        2023-2024 sezonuna İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland'ın yer aldığı grubu 12 puanla lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, direkt son 16 turuna yükseldi.

        Bu turda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti.

        Deplasmandaki maçı 3-2 kaybeden İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahasında 1-0 kazandı. Önce uzatmaya ardından penaltılara giden müsabakada sarı-lacivertliler, yarı final biletini kaçırdı.

        2024-2025 sezonuna Jose Mourinho'yla başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele etti.

        Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon ve Midtjylland ile oynadığı maçlarda 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak Belçika'nın Anderlecht ekibiyle eşleşti.

        Sahasındaki maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmandan da 2-2'lik beraberlikle dönerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibine rakip olan sarı-lacivertli takım, sahasında 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibini deplasmanda 2-0 yendi. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmazken, penaltı atışlarında rakibine elenen Fenerbahçe için Avrupa macerası sona erdi.

        Bu sezon Domenico Tedesco yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann, Aston Villa ve FCSB'yle mücadele eden sarı-lacivertli ekip, 12 puan toplayarak lig aşamasını 19. sırada tamamladı ve üst üste 5. sezonunda da Avrupa'da yoluna devam etti.

